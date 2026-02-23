Janja recebe presente autografado do cantor Jin, do BTS, na Coreia do Sul

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, recebeu um presente do cantor Jin, integrante do grupo sul-coreano de k-pop BTS, durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Coreia do Sul. Janja recebeu uma caixa autografada de um IGIN, gin criado pelo próprio idol em parceria com o chefe Baek Jong-Won.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jong-Won, que também é amigo próximo do artista, disse ter ficado “profundamente impressionado” com as atividades em prol de pessoas vulneráveis feitas pela primeira-dama e que a ideia do presente foi do próprio Jin, que pediu que o amigo entregasse pessoalmente à Janja.

O chefe também afirmou que é muito grato por todo o apoio que os brasileiros dão à Coreia do Sul , principalmente ao Jin. “Vocês realmente são pessoas maravilhosas, Brasil. Amamos vocês e somos gratos”, disse.

Na publicação, Janja agradeceu o presente e lembrou da visita do grupo ao Brasil em outubro. “As fãs no Brasil estão te aguardando! Obrigada por esse presente, querido! Um beijo enorme e a gente se vê em outubro no Brasil”, disse a primeira-dama.



O BTS anunciou que incluiu o Brasil em sua turnê de 2026. O grupo fará três shows em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Ainda não há informações sobre local e venda de ingressos. divulgação A turnê marca a retomada da banda depois que os 7 integrantes concluíram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul Reprodução de vídeo O grupo se tornou um fenômeno mundial, quebrando recordes e conquistando fãs em todos os cantos do planeta. Conheça curiosidades sobre o BTS! Reprodução de vídeo Também conhecido como "Bangtan Sonyeondan" ("Escoteiros à Prova de Balas", em tradução livre), o BTS é um grupo masculino sul-coreano de K-pop formado pela Big Hit Music em 2013. divulgação Composto por sete membros - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — o grupo se tornou um dos maiores fenômenos musicais da atualidade, conquistando fãs em todo o mundo e quebrando recordes na indústria fonográfica. Divulgação Eles estrearam com um estilo hip-hop e mensagens críticas à sociedade sul-coreana. Gradualmente, o grupo incorporou elementos de diversos gêneros musicais, como pop, EDM e Rhytm and Blues. BIG HIT MUSIC/DIVULGAÇÃO A partir de 2016, o grupo experimentou um crescimento exponencial em popularidade internacional, impulsionado por hits como "DNA", "Fake Love" e "Boy With Luv". wikimedia commons Carolin von Petzholdt Em 2020, eles se tornaram o primeiro grupo sul-coreano da história a alcançar o topo da Billboard Hot 100 com a música "Dynamite". Divulgação/ From Big Hit Labels Outros de seus trabalhos mais notáveis são "Wings" (2016), "Love Yourself: Tear" (2018), "Map of the Soul: 7" (2020) e "BE" (2020). flickr/Korean Culture and Information Service Além de quebrar diversos recordes no YouTube, Spotify e nas paradas musicais internacionais, o BTS se apresentou em grandes eventos como o Grammy e até a Assembleia Geral da ONU. reprodução/united nations O grupo também se destaca por sua filantropia e ativismo social, defendendo causas como amor próprio, saúde mental e combate à violência. wikimedia commons/The White House Eles são embaixadores da campanha "Love Myself" em parceria com a UNICEF, que visa acabar com a violência contra crianças e adolescentes. Conheça melhor cada membro! Divulgação RM (Kim Namjoon): Líder do grupo, RM é conhecido por sua inteligência, capacidade de composição e amor pela leitura. wikimedia commons Min Kyung-bin for Dispatch Jin (Kim Seokjin): Jin é apreciado por ser engraçado e muito simpático com os fãs, além de adorar cozinhar. wikimedia commons/Pink Ade Suga (Min Yoongi): Apaixonado por basquete, Suga é um rapper, compositor e produtor musical, conhecido por suas letras introspectivas. wikimedia commons/Dispatch J-Hope (Jung Hoseok): J-Hope é o dançarino principal do grupo e também se destaca pelo rap e pela coreografia. Costuma contagiar os fãs com sua personalidade mais divertida. wikimedia commons HopeSmiling Jimin (Park Ji-min): Jimin é conhecido por seus vocais mais "suave", coreografia impecável e presença carismática no palco. wikimedia commons/Mischief Managed BTS V (Kim Taehyung): V se destaca por ter uma voz diferente da dos outros, mais profunda, além de ser um ator talentoso. wikimedia commons Taehyun's Moment Jungkook (Jeon Jungkook): O membro mais jovem do grupo é conhecido pelas habilidades de dança. Às vezes, assume o papel de vocalista principal do grupo. wikimedia commons/I DARE U JK O BTS conta com uma das maiores e mais engajadas bases de fãs do mundo, chamada de "ARMY". Eles são conhecidos por sua lealdade, paixão e criatividade, apoiando o grupo ativamente em suas atividades e os promovendo nas redes sociais. wikimedia commons/NenehTrainer O grupo também já lançou documentários e séries de reality show, como "Run BTS" (2015), "Burn the Stage" (2018) e "Break the Silence: The Movie" (2020) que oferecem aos fãs uma visão dos bastidores de suas vidas e carreiras. Divulgação Em 2022, o BTS anunciou uma pausa em suas atividades em grupo para que os membros pudessem cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. A expectativa era de que eles retornassem em junho de 2025. Youtube/BANGTANTV Mesmo assim, os integrantes continuaram lançando alguns singles, como "Seven", de Jungkook, que quebrou múltiplos recordes no streaming. Agora eles finalmente retomam uma turnê e incluem o Brasil Reprodução/@bts.bighitofficial Voltar Próximo

A caixa do gin tinha um autógrafo que dizia: "Para. Janja, de Jin do BTS. Amo você". O cantor não esteve presente no encontro.

