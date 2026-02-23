Assine
DEMOCRACIA DO K-POP

Janja recebe presente autografado do cantor Jin, do BTS, na Coreia do Sul

Primeira-dama recebeu um gin de criação própria do astro do k-pop durante visita de Estado no país asiático

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
23/02/2026 10:09

Janja recebeu um gin de criação própria de Jin, cantor do grupo de k-pop BTS, durante visita à Coreia do Sul
Janja recebeu um gin de criação própria de Jin, cantor do grupo de k-pop BTS, durante visita à Coreia do Sul crédito: Reprodução/Instagram @janjasilva - Divulgação IGIN

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, recebeu um presente do cantor Jin, integrante do grupo sul-coreano de k-pop BTS, durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Coreia do Sul. Janja recebeu uma caixa autografada de um IGIN, gin criado pelo próprio idol em parceria com o chefe Baek Jong-Won.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jong-Won, que também é amigo próximo do artista, disse ter ficado “profundamente impressionado” com as atividades em prol de pessoas vulneráveis feitas pela primeira-dama e que a ideia do presente foi do próprio Jin, que pediu que o amigo entregasse pessoalmente à Janja.

O chefe também afirmou que é muito grato por todo o apoio que os brasileiros dão à Coreia do Sul , principalmente ao Jin. “Vocês realmente são pessoas maravilhosas, Brasil. Amamos vocês e somos gratos”, disse.

Na publicação, Janja agradeceu o presente e lembrou da visita do grupo ao Brasil em outubro. “As fãs no Brasil estão te aguardando! Obrigada por esse presente, querido! Um beijo enorme e a gente se vê em outubro no Brasil”, disse a primeira-dama. 

O BTS anunciou que incluiu o Brasil em sua turnê de 2026. O grupo fará três shows em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Ainda não há informações sobre local e venda de ingressos.-divulgação
A turnê marca a retomada da banda depois que os 7 integrantes concluíram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul-Reprodução de vídeo
O grupo se tornou um fenômeno mundial, quebrando recordes e conquistando fãs em todos os cantos do planeta. Conheça curiosidades sobre o BTS!-Reprodução de vídeo
Também conhecido como
Composto por sete membros - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — o grupo se tornou um dos maiores fenômenos musicais da atualidade, conquistando fãs em todo o mundo e quebrando recordes na indústria fonográfica.-Divulgação
Eles estrearam com um estilo hip-hop e mensagens críticas à sociedade sul-coreana. Gradualmente, o grupo incorporou elementos de diversos gêneros musicais, como pop, EDM e Rhytm and Blues.-BIG HIT MUSIC/DIVULGAÇÃO
A partir de 2016, o grupo experimentou um crescimento exponencial em popularidade internacional, impulsionado por hits como
Em 2020, eles se tornaram o primeiro grupo sul-coreano da história a alcançar o topo da Billboard Hot 100 com a música
Outros de seus trabalhos mais notáveis são
Além de quebrar diversos recordes no YouTube, Spotify e nas paradas musicais internacionais, o BTS se apresentou em grandes eventos como o Grammy e até a Assembleia Geral da ONU. -reprodução/united nations
O grupo também se destaca por sua filantropia e ativismo social, defendendo causas como amor próprio, saúde mental e combate à violência. -wikimedia commons/The White House
Eles são embaixadores da campanha
RM (Kim Namjoon): Líder do grupo, RM é conhecido por sua inteligência, capacidade de composição e amor pela leitura.-wikimedia commons Min Kyung-bin for Dispatch
Jin (Kim Seokjin): Jin é apreciado por ser engraçado e muito simpático com os fãs, além de adorar cozinhar.-wikimedia commons/Pink Ade
Suga (Min Yoongi): Apaixonado por basquete, Suga é um rapper, compositor e produtor musical, conhecido por suas letras introspectivas.-wikimedia commons/Dispatch
J-Hope (Jung Hoseok): J-Hope é o dançarino principal do grupo e também se destaca pelo rap e pela coreografia. Costuma contagiar os fãs com sua personalidade mais divertida.-wikimedia commons HopeSmiling
Jimin (Park Ji-min): Jimin é conhecido por seus vocais mais
V (Kim Taehyung): V se destaca por ter uma voz diferente da dos outros, mais profunda, além de ser um ator talentoso. -wikimedia commons Taehyun's Moment
Jungkook (Jeon Jungkook): O membro mais jovem do grupo é conhecido pelas habilidades de dança. Às vezes, assume o papel de vocalista principal do grupo.-wikimedia commons/I DARE U JK
O BTS conta com uma das maiores e mais engajadas bases de fãs do mundo, chamada de
O grupo também já lançou documentários e séries de reality show, como
Em 2022, o BTS anunciou uma pausa em suas atividades em grupo para que os membros pudessem cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. A expectativa era de que eles retornassem em junho de 2025.-Youtube/BANGTANTV
Mesmo assim, os integrantes continuaram lançando alguns singles, como
A caixa do gin tinha um autógrafo que dizia: "Para. Janja, de Jin do BTS. Amo você". O cantor não esteve presente no encontro.

O grupo de k-pop BTS anunciou a turnê "BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself" depois de um hiatus de quatro anos, com três shows programados para São Paulo, nas datas de 28, 30 e 31 de outubro. O local dos shows ainda não foi anunciado e os ingressos também não foram disponibilizados.

bts janja k-pop lula

