Entrega rápida exige decisões mais ágeis das empresas

O Mercado Livre anunciou a entrega em até 60 minutos para produtos de até 15 quilos, começando por São Paulo. A empresa usa inteligência artificial e automação para organizar o fluxo de mercadorias e combina prazos diferentes conforme o tipo de produto. Isso exige rever onde o estoque fica, como o dado circula e com que velocidade a operação responde a uma decisão. No Paraná, a inauguração do primeiro centro de distribuição da Amazon em São José dos Pinhais e a abertura de uma câmara fria com R$ 150 milhões de investimento em Ponta Grossa mostram que essa reorganização já chegou ao estado, com estoques mais próximos do consumidor e integração de dados em tempo real como fatores diretos de competitividade.

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Primeiro aprendizado: o prazo que o consumidor vê na tela é o resultado de decisões tomadas antes. Marcelo Rizzi mostrou como o Mercado Livre estruturou a operação para encurtar prazos: quais algoritmos priorizam pedidos, como o dado chega ao operador em tempo real e o que muda na cadeia quando a margem de erro diminui. Segundo aprendizado: o modelo não serve só ao varejo digital. Quem recebe um pedido em uma hora em São Paulo passa a comparar esse padrão com qualquer serviço que contrata, inclusive em contextos B2B. A régua de expectativa sobe, e a velocidade de decisão interna precisa acompanhar.

"A velocidade de entrega que o consumidor vê na tela é o resultado de centenas de decisões que a empresa tomou antes: onde está o estoque, qual algoritmo prioriza o pedido, como o dado chega ao operador em tempo real. Quando você encurta o prazo de entrega, está forçando toda a cadeia a trabalhar com menos margem de erro e mais integração entre áreas que antes funcionavam de forma independente”, contextualiza Marcelo Rizzi, Head de Proximity 1P no Mercado Livre.

A pergunta que o bloco deixou para as lideranças presentes: a estrutura que a empresa tem hoje consegue responder na velocidade a que o mercado passou a exigir? O executivo que leva três semanas para aprovar uma mudança operacional opera em um ritmo diferente daquele que a operação exige. Esse descompasso tem custo: pedidos atrasados, estoques mal posicionados, decisões tomadas com dado defasado.

"O que o varejo digital está mostrando vale como lente para qualquer empresa grande. Quando a velocidade de entrega se torna vantagem competitiva, ela pressiona a tomada de decisão interna a funcionar no mesmo ritmo. O executivo que demora três semanas para aprovar uma mudança operacional está operando em uma velocidade diferente da do mercado. Esse é o ponto que levamos para as lideranças do Paraná”, garante Guilherme Barbosa, CEO do Masterboard.

O Board Meeting Londrina incluiu também uma simulação de conselho e a apresentação de um case de empreendedorismo de Londrina, para founders, CEOs e líderes de empresas da região.

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Sobre o Masterboard



O Masterboard é uma rede voltada à conexão e ao desenvolvimento de líderes e empresários. Com uma comunidade de mais de 2,4 mil membros, a organização realiza encontros, experiências e jornadas de desenvolvimento direcionadas a quem está à frente das decisões empresariais, com foco em founders e CEOs do Sul do Brasil.