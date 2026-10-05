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Lideranças do PL falam em Hugo Motta ‘rifado’ do comando da Câmara

Partido de Flávio Bolsonaro vai priorizar a Presidência do Senado, mas terá peso decisivo na eventual escolha de sucessor do deputado paraibano

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
05/10/2026 08:20

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Lideranças do PL falam em Hugo Motta ‘rifado’ do comando da Câmara
Lideranças do PL falam em Hugo Motta ‘rifado’ do comando da Câmara crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com o resultado das urnas no primeiro turno, lideranças do PL já avaliam que o presidente da Câmara, Hugo Motta, terá muita dificuldade para se reeleger para a função no início de 2027.

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O PL, que terá as maiores bancadas do Congresso, vai priorizar o comando do Senado, onde o candidato natural é o senador potiguar Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro.

O partido presidido por Valdemar Costa Neto não deve pleitear também a Presidência da Câmara, mas, mesmo cedendo o posto a um partido aliado, terá enorme força na negociação.

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A nova configuração do Congresso aponta para uma troca de comando na Câmara. Nesse sentido, segundo lideranças do PL ouvidas pela coluna, Hugo Motta está “rifado”, salvo alguma reviravolta.

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