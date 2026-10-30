PU Prime Destaca a Educação de Traders e as Perspectivas para a América Latina na FX Expo Medellín 2026

MEDELLÍN, Colômbia, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A PU Prime, uma corretora online global multilicenciada, recebeu o prêmio de Melhor Experiência de Educação em Trading na FX Expo Medellín 2026, realizada nos dias 23 e 24 de outubro no Centro de Eventos El Tesoro. Liderada pelos Gerentes de Parcerias Alexis Jorge e Michel Cohen, a presença da empresa se concentrou nas perspectivas para o trading e a capacitação de traders na América Latina.

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Explorando as Perspectivas de Trading na América Latina

Alexis Jorge participou de um painel de discussão sobre as perspectivas de trading na região. Ele enfatizou que, na era da IA, o acesso a ferramentas avançadas e a informações em tempo real não leva automaticamente a uma melhor compreensão. Em vez de simplesmente dependerem da tecnologia mais recente, os traders devem se concentrar em entender como essas ferramentas funcionam e como usá-las eficazmente.

Ele destacou quatro habilidades essenciais que os traders devem priorizar:

Gestão de riscos: Gestão da exposição e proteção do capital.

Gestão da exposição e proteção do capital. Entendimento da alavancagem: Como a alavancagem afeta tanto os retornos potenciais quanto os riscos.

Como a alavancagem afeta tanto os retornos potenciais quanto os riscos. Pensamento analítico: Interpretação das informações do mercado de forma crítica para a tomada de decisões bem fundamentadas.

Interpretação das informações do mercado de forma crítica para a tomada de decisões bem fundamentadas. Disciplina psicológica: Controle emocional e consistência ao lidar com a volatilidade do mercado.

Aprendizado do trader no centro

Michel Cohen apresentou "A Universidade do Trader: O que um trader realmente deve aprender?" Ele argumentou que as corretoras e os parceiros devem criar relacionamentos em torno da participação informada e do aprendizado contínuo, e não tratar a abertura de contas como o objetivo final.

Cohen enfatizou que a capacitação dos traders deve começar antes da abertura de uma conta, proporcionando aos traders em potencial uma compreensão clara do mercado e dos seus riscos antes de comprometerem seus recursos financeiros. Ele descreveu o papel das comunidades de trading e dos parceiros educacionais ao explicar o que a participação envolve, alinhar as expectativas e ajudar os traders a avaliar sua preparação.

As duas sessões se complementaram. As habilidades que Jorge identificou, desde a gestão de riscos e alavancagem até o pensamento analítico e a manutenção da disciplina, são os mesmos fundamentos que Cohen argumentou que os traders devem desenvolver antes de começar a operar.

Conexão com os traders na Expo

Além dos debates no palco, a PU Prime recebeu os visitantes em seu estande para conhecerem a equipe e participarem de um sorteio. Os prêmios incluíram echarpes, canecas, sacolas e cadernos da parceria regional da PU Prime com a Associação Argentina de Futebol (AFA), levando o toque do futebol argentino para a exposição. Por meio de sessões educativas, conversas com traders e atividades no estande, a PU Prime dá vida ao seu slogan, "Uma forma mais clara de negociar", criando oportunidades de aprendizado, conexão e compartilhamento de experiências.

Sobre a PU Prime

Fundada em 2015, a PU Prime é uma empresa líder global em fintech e corretora de CFD confiável. Ela oferece produtos financeiros regulamentados em forex, commodities, índices, ações e títulos. Operando em mais de 100 países com mais de 40 milhões de downloads de aplicativos, a PU Prime oferece plataformas de negociação inovadoras e um recurso de copy trading integrado, capacitando os traders em todo o mundo a alcançar o sucesso financeiro com confiança.

Para obter mais informações, consulte as contas oficiais da PU Prime nas redes sociais: LinkedIn, Facebook e Telegram.

Para perguntas da mídia, contate: media@puprime.com

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d068cd7e-a166-455a-b959-ede47acd5e53

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001280510)