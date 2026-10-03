Acidente deixa casal morto e filhos feridos na MGC-251, em Unaí

Um casal morreu e os dois filhos ficaram gravemente feridos em um acidente envolvendo dois carros na MGC-251, em Unaí. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 18h41 da última sexta-feira (2/10) no km 860 da rodovia.

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As vítimas fatais são um homem de 32 anos, identificado como Ângelo Alexandre Mota dos Santos, que conduzia o veículo e a mulher, Anna Karoliny Batista Couto, passageira de 29 anos. Segundo a Polícia Militar, o casal ficou preso às ferragens e teve morte constatada no local do acidente.

Os filhos de seis e 12 anos sofreram ferimentos graves e foram socorridos no Hospital Municipal de Unaí.

No outro veículo envolvido, estava um homem de 49 anos e uma mulher de 51. Ambos sofreram ferimentos. Segundo a PM, o motorista desse carro afirmou que estava sentido Dom Bosco/Unaí, quando percebeu o farol do veículo no sentido contrário, invadindo a contramão.

Os corpos foram liberados para a funerária depois da perícia realizada pela Polícia Militar. O motorista fez teste do etilômetro, mas não foi constatado o consumo de álcool. As causas do acidente ainda devem ser investigadas.

Comoção

Em nota, a Câmara Municipal de Dom Bosco lamentou a morte do casal. "Neste momento de dor indescritível, o Poder Legislativo Municipal - por meio de todos seus Vereadores e Servidores - une-se em oração e manifesta sua mais fraterna solidariedade à Sra. Sandra (mãe da Karol), ao Sr. Albertino (pai da Karol), ao Joãozinho e à Rosângela (irmãos do Ângelo Alexandre), aos demais familiares, amigos e, de modo muito especial, aos seus dois filhinhos, Kaíque e Theo", cita o comunicado.