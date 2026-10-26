Belchior: relembre a trajetória do cantor e compositor, que faria 80 anos

Em 1971, mudou-se para o Rio de Janeiro. Pouco depois, teve suas composições gravadas por artistas consagrados, como Elis Regina, que incluiu “Mucuripe”, sua parceria com Fagner, entre faixas do disco de 1972. As interpretações de Elis foram decisivas para popularizar a obra de Belchior, levando suas letras a um público mais amplo. No disco “Falso Brilhante”, ela incluiu as canções “Como Nosso Pais” e “Velha Roupa Colorida”, que se tornaram clássicos do repertório do cearense. Foto: Divulgação