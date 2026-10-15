A limpeza da máquina de lavar não termina no tambor: resíduos na borracha pedem atenção, e a escolha dos produtos exige um cuidado que começa no fabricante
Especialista revela como higienizar borracha e filtro corretamente; hábitos simples garantem roupas mais limpas e protegem o motor do aparelho
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A máquina de lavar opera diariamente nas residências, mas recebe pouca atenção quando o assunto é manutenção. Embora tenha a função de higienizar as roupas, o aparelho acumula restos de detergente, amaciante, fiapos e sujeira em cada ciclo. Essa umidade favorece o surgimento de bactérias e mau cheiro.
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Manter o equipamento limpo prolonga a vida útil do eletrodoméstico e garante lavagens adequadas. A especialista em limpeza María Sánchez (@mariasanchezlifestyle) ensina truques práticos para higienizar partes essenciais da máquina, como a borracha, o filtro e o tambor.
Eliminação de mofo na borracha
A borracha de vedação reúne condições propícias para reter umidade, restos de sabão, fiapos e calcário. A falta de higienização transforma esses resíduos em mofo negro e bactérias, principais causadores do odor desagradável nas roupas.
Para retirar a sujeira acumulada nessa área, o processo consiste em:
posicionar papel-toalha no interior da borracha;
aplicar oxigênio ativo diretamente sobre o papel;
deixar a substância agir por um período de 15 a 30 minutos;
esfregar a superfície com uma esponja ou escova.
Higienização do filtro
O filtro garante o funcionamento correto da máquina de lavar. Nessa peça acumulam-se fiapos, restos de sujeira, cabelos e pequenos objetos. Esse acúmulo dificulta a drenagem da água, atrapalha as lavagens e gera odores ruins.
A higienização periódica protege a bomba de drenagem e os componentes internos. O procedimento envolve etapas diretas:
posicionar uma toalha ou tapete absorvente embaixo do compartimento;
desenroscar o filtro para drenar toda a sujeira retida;
lavar o componente com sabão e esponja;
recolocar a peça na máquina de lavar.
Limpeza profunda do tambor
O tambor recebe a roupa suja e aparenta limpeza à primeira vista, mas retém restos de detergente, sujeira e umidade.
A aplicação de uma rotina periódica de lavagem da peça mantém as roupas frescas e perfumadas. Para deixar o tambor revitalizado, a orientação técnica recomenda:
adicionar meio copo de bicarbonato de sódio na borracha e dentro do tambor;
despejar um copo de vinagre de limpeza na gaveta;
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acionar um programa de lavagem longo na temperatura de 60º.