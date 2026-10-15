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A limpeza da máquina de lavar não termina no tambor: resíduos na borracha pedem atenção, e a escolha dos produtos exige um cuidado que começa no fabricante

Especialista revela como higienizar borracha e filtro corretamente; hábitos simples garantem roupas mais limpas e protegem o motor do aparelho

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Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
15/10/2026 11:48

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A limpeza da máquina de lavar não termina no tambor: resíduos na borracha pedem atenção, e a escolha dos produtos exige um cuidado que começa no fabricante
Créditos: depositphotos.com / logoff crédito: Créditos: depositphotos.com / logoff

A máquina de lavar opera diariamente nas residências, mas recebe pouca atenção quando o assunto é manutenção. Embora tenha a função de higienizar as roupas, o aparelho acumula restos de detergente, amaciante, fiapos e sujeira em cada ciclo. Essa umidade favorece o surgimento de bactérias e mau cheiro.

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Manter o equipamento limpo prolonga a vida útil do eletrodoméstico e garante lavagens adequadas. A especialista em limpeza María Sánchez (@mariasanchezlifestyle) ensina truques práticos para higienizar partes essenciais da máquina, como a borracha, o filtro e o tambor.

Eliminação de mofo na borracha

A borracha de vedação reúne condições propícias para reter umidade, restos de sabão, fiapos e calcário. A falta de higienização transforma esses resíduos em mofo negro e bactérias, principais causadores do odor desagradável nas roupas.

Mofo negro, fiapos e sujeira acumulados na borracha de vedação de uma máquina de lavar
A umidade e os resíduos acumulados na borracha da máquina de lavar favorecem o surgimento de mofo negro e bactériasImagem ilustrativa gerada por IA

Para retirar a sujeira acumulada nessa área, o processo consiste em:

  • posicionar papel-toalha no interior da borracha;

  • aplicar oxigênio ativo diretamente sobre o papel;

  • deixar a substância agir por um período de 15 a 30 minutos;

  • esfregar a superfície com uma esponja ou escova.

Higienização do filtro

O filtro garante o funcionamento correto da máquina de lavar. Nessa peça acumulam-se fiapos, restos de sujeira, cabelos e pequenos objetos. Esse acúmulo dificulta a drenagem da água, atrapalha as lavagens e gera odores ruins.

Filtro de máquina de lavar entupido com fiapos e sujeira dentro do tambor com roupas
A higienização do filtro da máquina de lavar é crucial para remover fiapos e sujeira que comprometem o desempenho do aparelhoImagem ilustrativa gerada por IA

A higienização periódica protege a bomba de drenagem e os componentes internos. O procedimento envolve etapas diretas:

  • posicionar uma toalha ou tapete absorvente embaixo do compartimento;

  • desenroscar o filtro para drenar toda a sujeira retida;

  • lavar o componente com sabão e esponja;

  • recolocar a peça na máquina de lavar.

Limpeza profunda do tambor

O tambor recebe a roupa suja e aparenta limpeza à primeira vista, mas retém restos de detergente, sujeira e umidade.

Interior de tambor de máquina de lavar em close-up, com sujeira escura de mofo e resíduos
Máquinas de lavar acumulam sujeira, mofos e resíduos no tambor, exigindo limpeza periódica para garantir a higiene das roupasImagem ilustrativa gerada por IA

A aplicação de uma rotina periódica de lavagem da peça mantém as roupas frescas e perfumadas. Para deixar o tambor revitalizado, a orientação técnica recomenda:

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