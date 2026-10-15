A limpeza da máquina de lavar não termina no tambor: resíduos na borracha pedem atenção, e a escolha dos produtos exige um cuidado que começa no fabricante

A máquina de lavar opera diariamente nas residências, mas recebe pouca atenção quando o assunto é manutenção. Embora tenha a função de higienizar as roupas, o aparelho acumula restos de detergente, amaciante, fiapos e sujeira em cada ciclo. Essa umidade favorece o surgimento de bactérias e mau cheiro.

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Manter o equipamento limpo prolonga a vida útil do eletrodoméstico e garante lavagens adequadas. A especialista em limpeza María Sánchez (@mariasanchezlifestyle) ensina truques práticos para higienizar partes essenciais da máquina, como a borracha, o filtro e o tambor.

Eliminação de mofo na borracha

A borracha de vedação reúne condições propícias para reter umidade, restos de sabão, fiapos e calcário. A falta de higienização transforma esses resíduos em mofo negro e bactérias, principais causadores do odor desagradável nas roupas.

A umidade e os resíduos acumulados na borracha da máquina de lavar favorecem o surgimento de mofo negro e bactérias Imagem ilustrativa gerada por IA

Para retirar a sujeira acumulada nessa área, o processo consiste em:

posicionar papel-toalha no interior da borracha;

aplicar oxigênio ativo diretamente sobre o papel;

deixar a substância agir por um período de 15 a 30 minutos;

esfregar a superfície com uma esponja ou escova.

Higienização do filtro

O filtro garante o funcionamento correto da máquina de lavar. Nessa peça acumulam-se fiapos, restos de sujeira, cabelos e pequenos objetos. Esse acúmulo dificulta a drenagem da água, atrapalha as lavagens e gera odores ruins.

A higienização do filtro da máquina de lavar é crucial para remover fiapos e sujeira que comprometem o desempenho do aparelho Imagem ilustrativa gerada por IA

A higienização periódica protege a bomba de drenagem e os componentes internos. O procedimento envolve etapas diretas:

posicionar uma toalha ou tapete absorvente embaixo do compartimento;

desenroscar o filtro para drenar toda a sujeira retida;

lavar o componente com sabão e esponja;

recolocar a peça na máquina de lavar.

Limpeza profunda do tambor

O tambor recebe a roupa suja e aparenta limpeza à primeira vista, mas retém restos de detergente, sujeira e umidade.

Máquinas de lavar acumulam sujeira, mofos e resíduos no tambor, exigindo limpeza periódica para garantir a higiene das roupas Imagem ilustrativa gerada por IA

A aplicação de uma rotina periódica de lavagem da peça mantém as roupas frescas e perfumadas. Para deixar o tambor revitalizado, a orientação técnica recomenda: