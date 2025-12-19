7 dicas infalíveis para tirar o cheiro de mofo do guarda-roupa

Em períodos de alta umidade, especialmente durante as estações chuvosas, um problema comum retorna a muitas casas brasileiras: o cheiro de mofo dentro do guarda-roupa. A umidade excessiva cria o ambiente perfeito para a proliferação de fungos, que causam aquele odor desagradável e podem até danificar roupas e acessórios. Felizmente, é possível resolver a situação com ingredientes simples e métodos caseiros.

Antes de aplicar qualquer produto, o passo mais importante é esvaziar completamente o armário. Retire todas as roupas, sapatos e objetos. Essa etapa permite que você inspecione os cantos em busca de manchas de mofo e garante que a limpeza alcance todas as superfícies internas do móvel.

Com o guarda-roupa vazio, a limpeza pode começar. Veja sete dicas práticas para eliminar o mau cheiro e evitar que ele volte a aparecer.

Limpeza com vinagre branco: misture partes iguais de vinagre branco e água em um borrifador. Aplique a solução em todo o interior do móvel, incluindo prateleiras, gavetas e portas. O vinagre é um antifúngico natural que elimina os microrganismos causadores do odor. Deixe secar completamente com as portas abertas. Bicarbonato de sódio contra a umidade: depois da limpeza, o bicarbonato de sódio funciona como um excelente absorvente de odores e umidade. Coloque um pouco do pó em um pote aberto ou pires e deixe no fundo do guarda-roupa. Troque o recipiente a cada dois meses para manter a eficácia. Carvão ativado: assim como o bicarbonato, o carvão ativado é um poderoso neutralizador de cheiros. Você pode colocar alguns pedaços em um saquinho de tecido poroso e deixá-lo pendurado ou em uma prateleira. Ele ajuda a purificar o ar e a controlar a umidade. Grãos de café ou cravo-da-índia: para quem prefere um aroma mais agradável, grãos de café torrados ou cravos-da-índia são ótimas opções. Coloque-os em um pequeno recipiente ou sachê de tecido e distribua pelo armário. Além de perfumar, eles também ajudam a absorver a umidade. Arejar é fundamental: crie o hábito de deixar as portas do guarda-roupa abertas por pelo menos uma hora todos os dias. A circulação de ar é a maneira mais simples e eficaz de impedir a formação de mofo. Se possível, posicione o móvel em um local que receba luz solar indireta. Cuidado com as roupas: nunca guarde peças que ainda estejam úmidas ou que foram usadas e estão com suor. A umidade corporal acelera a proliferação de fungos e bactérias. Certifique-se de que tudo esteja completamente seco antes de voltar para o armário. Verificação periódica: a cada troca de estação, faça uma nova inspeção no guarda-roupa. Retire algumas peças do fundo e verifique se há sinais de umidade ou cheiro de mofo. Agir rapidamente ao primeiro sinal impede que o problema se agrave.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.