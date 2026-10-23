YYForce Prepara Setor de Hospitalidade para a Era da Superinteligência com Plataforma Unificada de Humanos, Robôs e IoT

Singapura, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ("YYForce" ou a "Empresa"), provedora de gestão de força de trabalho e de gestão integrada de instalações baseadas em IA, apresentou hoje sua visão estratégica para a construção de uma plataforma unificada que conecta trabalho humano, inteligência artificial, robótica e sistemas de edifícios inteligentes. A ambição de longo prazo da Empresa é estabelecer uma infraestrutura operacional capaz de suportar futuras aplicações de superinteligência no setor de hospitalidade e no ambiente construído, caso tais recursos venham a se tornar disponíveis,

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A plataforma planejada tem como objetivo ajudar operadores hoteleiros a coordenar quadro de funcionários, prestação de serviços, tarefas robóticas e desempenho dos edifícios por meio de uma camada operacional comum. AA YYForce pretende integrar dados de sistemas hoteleiros e sensores de IoT a fluxos de trabalho que viabilizem a resposta dinâmica de pessoas, robôs e equipamentos conectados às necessidades operacionais.

Criação de Infraestrutura Operacional para a Superinteligência do Futuro

A abordagem proposta pela YYForce tem como objetivo reunir discernimento humano, experiência em serviços, previsões e planejamento assistidos por IA, robótica e sistemas humanoides para a realização de tarefas físicas adequadas, monitoramento e controle habilitados para IoT. As prioridades de desenvolvimento incluem integração de dados, coordenação de tarefas, verificação de resultados e supervisão humana.

Por exemplo, conforme previsto, um fluxo de trabalho conectado pode utilizar dados de checkout para agendar a limpeza, alocar suporte robótico adequado e ajustar iluminação e ar-condicionado do quarto dentro dos limites de conforto aprovados. Registros de conclusão e feedback dos sensores podem ajudar operadores a verificar a prontidão dos quartos e avaliar o desempenho operacional.

"Queremos oferecer a uma IA cada vez mais capaz uma maneira prática de entender e apoiar operações reais de hotéis", afirmou Mike Fu, CEO da YYForce. "Ao conectar pessoas, robótica e sistemas prediais, buscamos transformar dados operacionais em ações coordenadas e resultados mensuráveis. Acreditamos que, ao longo do tempo, essa infraestrutura possa dar suporte a futuras aplicações de superinteligência e, ao mesmo tempo, manter a autoridade operacional e a responsabilidade claramente definidas."

Conexão das Melhorias de Edifícios Inteligentes com a Visão de Superinteligência

Como parte dessa direção, a YYForce planeja integrar soluções de modernização de hotéis que envolvam sensores de ocupação e ambientais, controles de iluminação, gestão de temperatura, monitoramento de equipamentos e fluxos de trabalho de manutenção. Essa iniciativa visa ajudar os hotéis a aprimorar o conforto dos hóspedes, reduzir o consumo de energia evitável e responder antecipadamente a problemas com equipamentos.

A Empresa pretende apoiar o avanço dos hotéis em direção a operações com menos carbono por meio de monitoramento de energia, otimização operacional e medição de desempenho. As modernizações de edifícios inteligentes por si sós não estabelecem o status de carbono líquido zero. Qualquer declaração futura de neutralidade de carbono exigirá limite de emissões definido, desempenho verificado e medidas apropriadas para lidar com fornecimento de energia e emissões remanescentes.

Um Caminho de Desenvolvimento Controlado em Direção a Futuras Aplicações de Superinteligência

A abordagem proposta pela YYForce terá início com fluxos de trabalho de hospitalidade definidos para, em seguida, estabelecer linhas de base de desempenho e avaliar os resultados antes de expandir a automação. As áreas de avaliação pretendidas incluem conclusão de serviços, preparação de quartos, produtividade da força de trabalho, uso de energia e confiabilidade. As melhorias serão testadas antes de uma implementação mais ampla, com encaminhamento humano e limites operacionais apropriados para cada aplicação.

A visão de superinteligência é uma ambição estratégica de longo prazo. A YYForce não está anunciando o desenvolvimento de inteligência artificial geral ou de superinteligência artificial. O foco de curto prazo é o desenvolvimento de uma plataforma operacional integrada; qualquer uso futuro de sistemas superinteligentes dependerá de avanços nos recursos de IA subjacentes e de validação técnica e operacional bem-sucedida.

Sobre a YYForce

A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) é uma provedora de gerenciamento de força de trabalho e de gerenciamento integrado de instalações com base em IA, com sede em Singapura e operações em toda a Ásia e outras regiões. Através das suas divisões de tecnologia para força de trabalho e IFM, a YYForce oferece soluções de alocação e gestão de equipes, bem como serviços de gestão de instalações, para diversos setores de serviços

A plataforma de força de trabalho da empresa, YY Circle, oferece suporte à alocação e gestão da força de trabalho em diversos setores, incluindo hotelaria, alimentos e bebidas, varejo e outros setores de serviços. Nas suas operações de IFM, a YYForce combina serviços de instalações de linha de frente com soluções tecnológicas projetadas para aumentar a produtividade da força de trabalho e a eficiência operacional.

A estratégia de longo prazo da YYForce está centrada na criação de um ecossistema integrado de força de trabalho do futuro, no qual trabalhadores humanos, softwares inteligentes, automação e robótica trabalham cada vez mais juntos para prestar serviços de forma mais eficiente.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas alterações. A Empresa baseia essas declarações de previsão nas suas expectativas e projeções sobre eventos futuros, obtidas das informações atualmente disponíveis para ela. É possível identificar as declarações de previsão por aquelas que não são de natureza histórica, particularmente as que usam terminologias como “pode”, “deve”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projeta”, “prevê”, “potencial” ou “espera” ou a forma negativa desses ou de termos semelhantes. As declarações sobre o desenvolvimento planejado, os recursos, os cronogramas e a comercialização da plataforma Workforce OS e dos aplicativos de robótica relacionados são declarações de previsão.

As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes, os eventos de previsão discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer, os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes, estando sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e vários fatores. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a, metas e estratégias da Empresa; desenvolvimento de negócios futuros da Empresa, condição financeira e resultados das operações, incluindo o lançamento de novos produtos e serviços, mudanças esperadas nas receitas, custos e despesas da Empresa, crescimento antecipado de clientes, e demanda e aceitação do mercado dos produtos e serviços da Empresa; e condições do setor, do mercado e regulatórias, incluindo concorrência, políticas, e regulamentos governamentais que afetam o setor da Empresa e outros fatores que podem afetar a condição financeira, a liquidez e os resultados das operações da Empresa.

Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, e suas alterações. Os leitores também devem considerar os riscos descritos nos documentos apresentados pela Empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A YYForce não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

Contato para Investidores

Jason Zhi Yong Phua, Diretor Financeiro

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Contato de Relações com Investidores

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9851918)