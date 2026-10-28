Salada e abacate parecem escolhas ideais, mas podem deixar uma lacuna na alimentação de quem treina: nutricionista explica o que o prato saudável não garante
Especialista alerta que cortar calorias e carboidratos reduz o rendimento físico; descubra como planejar seus pratos para ter muito mais energia
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Muitos praticantes de atividades físicas acreditam que uma refeição leve garante o suporte necessário para o corpo. Em entrevista concedida em outubro deste ano ao jornal "El Confidencial", o nutricionista especialista em esportes de resistência Roger Sans alertou contra a redução excessiva de calorias por receio de engordar. O profissional destacou: "Comer uma salada e um abacate pode ser saudável, mas isso não significa que seja compatível com seu treino e seus objetivos".
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A nutrição esportiva exige energia suficiente, obtida principalmente por meio de carboidratos. Focar exclusivamente na qualidade dos itens sem vigiar a quantidade ingerida compromete o bem-estar e o rendimento físico. O especialista observa no cotidiano esportistas exaustos e incapazes de concluir os treinos pela falta de comida, gerada pelo medo desse nutriente primordial.
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O impacto da restrição calórica
O alerta reflete a própria história de Sans. Aos 17 anos, quando competia no atletismo, ele associava a magreza extrema ao ganho de velocidade e evitava consumir carboidratos. Essa restrição severa causou anemia, quadro caracterizado pela carência de glóbulos vermelhos para transportar oxigênio, afastando o jovem das corridas por mais de quatro meses.
A recuperação ensinou ao especialista que o atleta deve suprir suas demandas em vez de diminuí-las. Nos esportes de resistência, os carboidratos funcionam como o combustível principal para permitir o avanço no treinamento e a manutenção da saúde.
Ajuste de energia e recuperação muscular
Na corrida, os carboidratos desempenham papel decisivo na evolução esportiva e na recuperação após sessões intensas. O consumo adequado restabelece os estoques de glicogênio, que é o açúcar armazenado nos músculos. A montagem das refeições deve avaliar:
a duração da atividade física;
a intensidade do esforço aplicado;
os objetivos individuais estabelecidos.
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Sans defende que comer menos não faz o atleta correr mais rápido. O planejamento alimentar exige atenção às metas das próximas sessões, sem priorizar a balança. O prato ajustado integra o processo de treino no mesmo nível da distância percorrida.