Nutrição para corredores: dicas do que comer antes e depois de uma maratona
A alimentação é crucial para o desempenho e a recuperação na corrida; conheça os melhores alimentos para cada etapa da prova
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Para quem entrou para o mundo da corrida e já planeja participar de provas, a preparação vai além do asfalto. O que se come antes e depois da corrida é decisivo para o desempenho e a recuperação, pois uma alimentação inadequada pode comprometer meses de esforço físico e transformar o desafio em uma experiência desgastante.
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A estratégia nutricional correta ajuda a evitar a fadiga, previne lesões e acelera o processo de regeneração do corpo após o desgaste de uma corrida de longa distância. O segredo está em escolher os alimentos certos para cada momento, garantindo que o organismo tenha combustível para a largada e nutrientes para o pós-prova.
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O que comer antes da corrida?
O foco principal antes de uma prova longa é garantir que os estoques de energia do corpo, o glicogênio muscular, estejam cheios. A aposta certa são os carboidratos de fácil digestão, que fornecem o combustível necessário sem causar desconforto gástrico. Alimentos ricos em fibras e gorduras devem ser evitados, pois sua digestão é lenta.
As refeições principais, como o jantar da véspera, devem ser ricas em carboidratos complexos. No café da manhã do dia da prova, a lógica se mantém, mas com alimentos mais leves. Algumas opções recomendadas são:
Macarrão com molho de tomate simples;
Batata-doce ou batata inglesa cozida;
Arroz branco;
Pães, torradas ou tapioca com geleia ou mel;
Frutas com baixo teor de fibras, como banana e mamão.
É fundamental que a última refeição grande aconteça cerca de três horas antes da largada. Se a fome aparecer perto do horário da prova, um lanche leve, como uma banana ou uma barra de cereal, é o ideal.
E depois da maratona?
Após cruzar a linha de chegada, o objetivo muda. O corpo precisa repor a energia gasta e iniciar o processo de reparação das fibras musculares danificadas pelo esforço. A combinação de carboidratos e proteínas é fundamental neste momento, idealmente na primeira hora após o término do exercício.
A hidratação também é uma prioridade máxima. Além de água, bebidas isotônicas ou água de coco ajudam a repor os eletrólitos perdidos com o suor. Para a alimentação, as melhores escolhas incluem:
Iogurtes ou leite com achocolatado;
Ovos mexidos ou cozidos;
Frango grelhado com arroz e legumes;
Sanduíches com pão integral, queijo branco e peito de peru;
Vitaminas de frutas com aveia e whey protein.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.