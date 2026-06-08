Nutrição para corredores: dicas do que comer antes e depois de uma maratona

Para quem entrou para o mundo da corrida e já planeja participar de provas, a preparação vai além do asfalto. O que se come antes e depois da corrida é decisivo para o desempenho e a recuperação, pois uma alimentação inadequada pode comprometer meses de esforço físico e transformar o desafio em uma experiência desgastante.

A estratégia nutricional correta ajuda a evitar a fadiga, previne lesões e acelera o processo de regeneração do corpo após o desgaste de uma corrida de longa distância. O segredo está em escolher os alimentos certos para cada momento, garantindo que o organismo tenha combustível para a largada e nutrientes para o pós-prova.

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O que comer antes da corrida?

O foco principal antes de uma prova longa é garantir que os estoques de energia do corpo, o glicogênio muscular, estejam cheios. A aposta certa são os carboidratos de fácil digestão, que fornecem o combustível necessário sem causar desconforto gástrico. Alimentos ricos em fibras e gorduras devem ser evitados, pois sua digestão é lenta.

As refeições principais, como o jantar da véspera, devem ser ricas em carboidratos complexos. No café da manhã do dia da prova, a lógica se mantém, mas com alimentos mais leves. Algumas opções recomendadas são:

Macarrão com molho de tomate simples;

Batata-doce ou batata inglesa cozida;

Arroz branco;

Pães, torradas ou tapioca com geleia ou mel;

Frutas com baixo teor de fibras, como banana e mamão.

É fundamental que a última refeição grande aconteça cerca de três horas antes da largada. Se a fome aparecer perto do horário da prova, um lanche leve, como uma banana ou uma barra de cereal, é o ideal.

E depois da maratona?

Após cruzar a linha de chegada, o objetivo muda. O corpo precisa repor a energia gasta e iniciar o processo de reparação das fibras musculares danificadas pelo esforço. A combinação de carboidratos e proteínas é fundamental neste momento, idealmente na primeira hora após o término do exercício.

A hidratação também é uma prioridade máxima. Além de água, bebidas isotônicas ou água de coco ajudam a repor os eletrólitos perdidos com o suor. Para a alimentação, as melhores escolhas incluem:

Iogurtes ou leite com achocolatado;

Ovos mexidos ou cozidos;

Frango grelhado com arroz e legumes;

Sanduíches com pão integral, queijo branco e peito de peru;

Vitaminas de frutas com aveia e whey protein. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.