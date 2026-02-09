Assine
INCORPORADOS À ROTINA

Dieta de atleta: 7 alimentos para ter mais energia e performance

Descubra o que jogadores de futebol comem para aguentar o ritmo de treinos e jogos; veja como adaptar para sua rotina

<p>Uma das recomendações inclui a chamada “Dieta DASH”, rica em potássio, cálcio, magnésio e fibras.</p>
Adaptar a dieta para incluir os mesmos tipos de alimentos que os atletas consomem pode fazer uma grande diferença na sua energia diária crédito: Freepik

A energia que jogadores de futebol demonstram em campo, correndo por mais de 90 minutos, não vem apenas do treinamento físico. O segredo para tanta resistência e performance está no prato. A alimentação de um atleta profissional é meticulosamente planejada para fornecer combustível, acelerar a recuperação muscular e prevenir lesões. O melhor de tudo é que a base dessa dieta é composta por alimentos acessíveis, que podem ser facilmente incorporados à rotina de qualquer pessoa que busca mais disposição.

O cardápio de um jogador é focado em nutrientes que otimizam o desempenho antes, durante e depois das partidas e treinos intensos. A estratégia nutricional visa manter os estoques de energia elevados e garantir que o corpo se regenere de forma eficiente. O segredo está em uma combinação estratégica e científica de grupos alimentares que trabalham em conjunto.

Os 7 elementos essenciais para ter mais energia e performance

Adaptar a dieta para incluir os mesmos tipos de alimentos que os atletas consomem pode fazer uma grande diferença na sua energia diária. Veja os itens que não podem faltar:

  • Carboidratos complexos: batata-doce, arroz integral e macarrão integral são a principal fonte de energia. Eles liberam glicose de forma lenta e constante na corrente sanguínea, garantindo combustível por mais tempo, seja para um jogo ou para um dia de trabalho intenso.

  • Proteínas magras: peito de frango, peixes como salmão e tilápia, e ovos são fundamentais. As proteínas atuam na reconstrução das fibras musculares que se rompem durante o exercício, acelerando a recuperação e fortalecendo os músculos.

  • Gorduras boas: abacate, azeite de oliva e castanhas fornecem energia e possuem ação anti-inflamatória, ajudando a proteger as articulações e a saúde do coração. São essenciais para a absorção de vitaminas importantes.

  • Folhas verdes escuras: espinafre, couve e brócolis são ricos em vitaminas, ferro e cálcio. Esses nutrientes ajudam no transporte de oxigênio pelo corpo e na prevenção de cãibras, um problema comum entre atletas.

  • Frutas vermelhas: morango, amora e açaí são poderosos antioxidantes. Eles combatem os radicais livres produzidos durante a atividade física intensa, o que ajuda a reduzir o cansaço e a dor muscular tardia.

  • Aveia: consumida geralmente no café da manhã ou antes dos treinos, a aveia é outro carboidrato de absorção lenta. Ela fornece energia de longa duração e é rica em fibras, que auxiliam no bom funcionamento do intestino.

  • Hidratação adequada (elemento fundamental): a água é o nutriente mais importante. Um atleta bem hidratado tem melhor controle da temperatura corporal e maior eficiência muscular. Água de coco também é uma ótima opção para repor eletrólitos perdidos no suor.

É importante ressaltar que a dieta deve ser individualizada. Consultar um nutricionista esportivo é fundamental para adequar o cardápio aos seus objetivos e necessidades específicas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay