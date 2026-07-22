Dietas restritivas: por que comer menos nem sempre significa emagrecer mais

Com a grande popularização das dietas da moda e da busca por resultados rápidos, muitas pessoas acreditam que reduzir drasticamente a quantidade de alimentos é o caminho mais eficiente para emagrecer. No entanto, quando essa estratégia é associada à prática regular de exercícios físicos, os resultados podem ser justamente o oposto do esperado.

Restrições alimentares severas comprometem o rendimento nos treinos, dificultam o ganho de massa muscular e aumentam as chances de recuperar o peso perdido.

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De acordo com a nutricionista funcional Ana Paula Matos, um dos maiores erros de quem deseja emagrecer é acreditar que quanto menos se come, maior será a perda de peso. "O organismo precisa de energia para manter todas as funções vitais e também para responder aos estímulos do exercício físico. Quando a alimentação é insuficiente, o corpo entra em um mecanismo de economia de energia, reduz o metabolismo e passa a preservar gordura enquanto utiliza massa muscular como fonte energética", explica.

Essa perda de massa muscular representa um prejuízo importante para quem busca emagrecer. Além de comprometer força, disposição e desempenho durante os treinos, o músculo desempenha papel fundamental no gasto energético diário. Quanto menor a quantidade de massa magra, menor tende a ser o metabolismo, tornando o processo de emagrecimento mais lento.

Outro impacto frequente está na recuperação muscular. Sem quantidade adequada de proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais, o organismo encontra dificuldade para reparar os tecidos após o exercício. O resultado pode ser aumento da fadiga, dores musculares prolongadas e maior risco de lesões.

"As pessoas costumam associar alimentação apenas ao emagrecimento, mas ela também determina a qualidade do treino. Um organismo mal nutrido não consegue sustentar intensidade, recuperar adequadamente a musculatura nem evoluir na prática de atividade física", afirma Ana Paula.

As dietas muito restritivas também podem provocar alterações hormonais. A redução exagerada da ingestão calórica interfere na produção de hormônios relacionados ao metabolismo, à saciedade e até à saúde reprodutiva. Em mulheres, por exemplo, restrições prolongadas podem causar irregularidades menstruais e aumentar o risco de deficiência de nutrientes importantes para a saúde óssea.

Outro efeito bastante comum é o chamado efeito sanfona. Após períodos prolongados de privação alimentar, muitas pessoas apresentam episódios de compulsão alimentar ou dificuldade em manter a dieta restritiva, recuperando rapidamente o peso perdido e, muitas vezes, ganhando ainda mais gordura corporal.

"Quando a alimentação é baseada em proibições extremas, ela dificilmente se sustenta a longo prazo. O emagrecimento saudável acontece com mudanças graduais, que respeitam a rotina, a prática de exercícios e as necessidades individuais de cada pessoa", destaca a nutricionista.

Segundo Ana Paula, quem pratica atividade física deve compreender que alimentação e treino caminham juntos. O objetivo não deve ser apenas consumir menos calorias, mas oferecer ao organismo os nutrientes necessários para preservar a massa muscular, favorecer a recuperação e estimular um metabolismo mais eficiente.

"O emagrecimento não depende de passar fome. Ele acontece quando existe equilíbrio entre alimentação, atividade física, descanso e acompanhamento profissional. Comer bem não atrapalha o resultado; pelo contrário, é uma das principais ferramentas para alcançá-lo de forma saudável e duradoura", conclui.

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