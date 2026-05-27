Treino sem academia: O circuito de 5 exercícios com peso corporal que define músculos mais rápido do que você imagina
Entenda a ciência por trás da calistenia e como executar a sequência para obter resultados visíveis sem usar equipamentos
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É possível definir o corpo sem equipamentos caros ou mensalidades de academia. A solução está em um método comprovado que utiliza o recurso mais acessível de todos: o peso do seu próprio corpo. Conhecida como calistenia, essa modalidade foca na execução correta dos movimentos para gerar resultados de força e definição muscular.
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Como o peso do corpo pode definir músculos?
A explicação é puramente fisiológica. Exercícios calistênicos, quando bem executados, geram alta tensão muscular, que é o estímulo necessário para que as fibras se fortaleçam e se desenvolvam, resultando na tão buscada definição.
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O circuito de 5 exercícios para fazer em casa
Para começar, realize o circuito a seguir. A recomendação é executar de 3 a 4 séries de cada exercício, descansando por 45 segundos entre elas.
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Agachamento livre: um clássico para pernas e glúteos. Mantenha os pés na largura dos ombros e desça o quadril como se fosse sentar em uma cadeira, cuidando para que os joelhos não ultrapassem a ponta dos pés. Faça de 12 a 15 repetições.
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Flexão de braços: essencial para peito, ombros e tríceps. Se for difícil, comece com os joelhos apoiados no chão. O importante é descer o peito em direção ao solo, mantendo o abdômen contraído. Faça o máximo de repetições que conseguir.
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Prancha isométrica: o melhor exercício para fortalecer o core. Apoie os antebraços e as pontas dos pés no chão, alinhando o corpo em uma linha reta da cabeça aos calcanhares. Sustente a posição por pelo menos 30 segundos.
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Afundo alternado: excelente para trabalhar as coxas e o equilíbrio. Dê um passo à frente e flexione os dois joelhos até formarem ângulos de 90 graus. Volte à posição inicial e troque a perna. Faça 10 repetições para cada lado.
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Abdominal remador: deite-se com o corpo todo esticado. De forma simultânea, suba o tronco e as pernas, tentando tocar as mãos nos pés. O movimento ativa o abdômen de forma completa. Faça de 15 a 20 repetições.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.