YYForce Inaugura Centro de Robótica de Singapura para Avançar o Treinamento de Humanoides e a Implementação de Robôs de Serviço

Marco Estratégico: Inauguração oficial do Centro de Treinamento, Dados e Experiência em Robótica em Singapura para apoiar o treinamento de humanoides, os testes de fluxo de trabalho e as demonstrações para clientes.

Inauguração oficial do Centro de Treinamento, Dados e Experiência em Robótica em Singapura para apoiar o treinamento de humanoides, os testes de fluxo de trabalho e as demonstrações para clientes. Explorando um Mercado de US$ 68,1 Bilhões: Capitalização do mercado global de robótica de serviços — estimado em US$ 68,1 bilhões em 2026 e com projeção de atingir US$ 107,8 bilhões em 2030 — juntamente com o setor de robôs humanoides, de US$ 5,41 bilhões.

Capitalização do mercado global de robótica de serviços — estimado em US$ 68,1 bilhões em 2026 e com projeção de atingir US$ 107,8 bilhões em 2030 — juntamente com o setor de robôs humanoides, de US$ 5,41 bilhões. Via Comercial: Projetado para avaliar a Robótica como Serviço ("RaaS"), o leasing de robôs e os serviços gerenciados como potenciais fluxos de receita recorrentes que apoiam a visão da Empresa para 2030.





SINGAPURA, Oct. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) (“YYForce” ou a “Empresa”), uma fornecedora de soluções de força de trabalho e serviços de gerenciamento integrado de instalações com base em tecnologia, anunciou hoje a inauguração oficial do seu Centro de Treinamento, Dados e Experiência em Robótica (o “Centro”) em Singapura. A instalação oferece suporte ao treinamento de robôs humanoides, à coleta de dados operacionais, aos testes de fluxo de trabalho e às demonstrações para clientes em aplicações de hospitalidade, limpeza, segurança, entrega e gestão de instalações.

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O Centro foi projetado para ajudar a YYForce a transformar as tecnologias de robótica em soluções práticas para os clientes, utilizando sua força de trabalho e suas operações de gestão de instalações. Ele também auxilia a Empresa na avaliação da Robótica como Serviço ("RaaS"), do leasing de robôs e dos serviços robóticos gerenciados como potenciais fontes de receita recorrente.

Capitalização da Oportunidade de US$ 68,1 Bilhões do Setor de Robótica Comercial

A YYForce acredita que Singapura oferece um ambiente atraente para a adoção da robótica, à medida que os operadores de serviços buscam melhorar a produtividade, gerenciar as limitações de mão de obra e manter uma qualidade de serviço consistente. Em maio de 2026, a Infocomm Media Development Authority (IMDA), a JTC Corporation (JTC) e o Singapore Institute of Technology (SIT) anunciaram a criação de um ambiente de testes físico de IA no Distrito Digital de Punggol, planejado para o final de 2026, com aplicações que incluem entregas, limpeza e rondas de segurança. Essa iniciativa oferece um contexto de mercado mais amplo; a YYForce não está anunciando sua participação nesse programa.

A Grand View Research estima que o mercado de robótica de serviços em todo o mundo seja de US$ 68,1 bilhões em 2026 e que alcance US$ 107,8 bilhões até 2030. Separadamente, a MarketsandMarkets estima que o mercado global de robôs humanoides seja de US$ 5,41 bilhões em 2026 e alcance US$ 50,27 bilhões até 2035. Essas previsões abrangem categorias diferentes, potencialmente sobrepostas, e não são aditivas. Elas fornecem um contexto do setor, em vez de estimativas da demanda de Singapura ou da receita endereçável da YYForce.

Para o período de 2026 a 2031, a YYForce vê oportunidades de avaliação de robôs de serviço especializados para tarefas comerciais específicas, e desenvolvimento de aplicações humanoides por meio de treinamento e testes. A Empresa pretende avaliar as oportunidades de implementação com base no desempenho das tarefas, na segurança, na confiabilidade, na supervisão humana necessária e na economia para os clientes.

Treinamento de Humanoides e Coleta de Dados Operacionais

O Centro inclui ambientes de serviço simulados para treinamento e avaliação de robôs humanoides em fluxos de trabalho selecionados de limpeza de hotéis, limpeza de banheiros, serviços de banquetes e suporte à hospitalidade. Ele também oferece suporte a testes de colaboração entre trabalhadores humanos, robôs humanoides e robôs de serviço especializados.

Por meio de repetidos treinamentos e testes, a YYForce coleta dados operacionais relacionados à navegação, ao movimento, à interação com objetos, à execução de tarefas e às condições ambientais. Embora as atividades de treinamento e demonstração não comprovem que os robôs humanoides já possam realizar tarefas completas de limpeza de quartos ou banheiros de forma autônoma, essas atividades têm o objetivo de ajudar a avaliar o desempenho e adaptar os fluxos de trabalho a ambientes de serviço específicos.

Demonstrações de Robótica de Serviços e Segurança Integrada

O Centro conta com robôs de limpeza comercial para ambientes internos e externos, robôs de entrega de alimentos e itens, robôs autônomos de segurança e vigilância, robôs de limpeza de piscinas, robôs humanoides de serviços e outros sistemas especializados. Clientes e parceiros em potencial podem avaliar como essas tecnologias podem se encaixar nas suas operações.

Um Centro de Comando de Segurança ao vivo, como parte do Centro, demonstra a integração de recursos de patrulha robótica, sistemas de vigilância, sensores, câmeras e monitoramento centralizado. Esse ambiente possibilita que a YYForce avalie como as tecnologias de robótica e monitoramento podem complementar a equipe de segurança e os serviços mais amplos de gestão de instalações.

Uma Via para Receitas Recorrentes com a Robótica

O Centro espera apoiar um caminho de comercialização estruturado: treinamento e coleta de dados, testes de fluxo de trabalho, demonstrações para clientes, provas de conceito e, quando viável, implementação comercial. As aplicações potenciais incluem hotéis, edifícios comerciais, empreendimentos residenciais, estabelecimentos de varejo, armazéns e outros ambientes de serviços.

A YYForce está avaliando acordos comerciais que possam combinar o acesso a robôs com suporte à implementação, manutenção, monitoramento e recursos de serviços humanos. Os possíveis modelos de RaaS e de locação que possam permitir que os clientes tenham acesso à robótica por meio de acordos recorrentes, sem a necessidade de comprar o hardware imediatamente. Os contratos de serviços integrados que possam combinar pessoas e robôs em um único modelo de prestação de serviços.

A Empresa acredita que a sua experiência operacional pode ajudar a identificar tarefas adequadas, avaliar as necessidades dos clientes e coordenar fluxos de trabalho entre humanos e robôs. A viabilidade comercial irá depender dos ganhos de produtividade, da qualidade do serviço, dos custos de implementação e integração, dos requisitos de manutenção e do nível de intervenção humana necessário.

Nesta fase, a Empresa ainda não anunciou receitas relevantes atribuíveis a esses modelos de negócios de robótica propostos. A inauguração do Centro não constitui um anúncio de pedidos relevantes de robótica ou de receitas recorrentes contratadas A comercialização futura continua sujeita à adoção pelos clientes, ao desempenho da tecnologia, à viabilidade econômica da implementação e a outros fatores.

Apoio à Visão da YYForce 2030

O Centro pretende apoiar a visão da YYForce 2030 de se tornar um fornecedor de soluções para a força de trabalho do futuro, por meio de talentos humanos, tecnologias habilitadas por IA, robôs humanoides e robôs autônomos especializados. Os trabalhadores humanos continuariam a realizar atividades que exigem discernimento, comunicação e flexibilidade, enquanto sistemas robóticos adequados poderiam auxiliar em tarefas repetitivas, fisicamente exigentes e que demandam muito monitoramento.

Comentário do CEO

Mike Fu, CEO da YYForce, comentou:

"Nosso objetivo é ajudar os clientes a colocar a robótica para trabalhar nas operações de serviços do dia a dia. Nossa experiência com gestão de força de trabalho e instalações nos dá uma visão direta das tarefas que os clientes precisam realizar e dos padrões esperados."

"Este centro oferece um ambiente de trabalho dedicado para o treinamento de robôs humanoides, coleta de dados operacionais e avaliação de robôs de serviço antes da implementação junto aos clientes. Podemos ver claramente oportunidades de desenvolvimento de relações de serviço recorrentes por meio de locação e robótica gerenciada, ao mesmo tempo em que testamos rigorosamente cada aplicação em relação a requisitos de desempenho e custo."

"Nossa visão para 2030 une pessoas, IA e robótica para aprimorar a forma como os serviços são prestados. Buscaremos essa visão por meio de aplicações práticas e de uma execução comercial disciplinada — Avançando Juntos."

Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) é uma fornecedora de soluções de força de trabalho e serviços de gerenciamento integrado de instalações com base em tecnologia focada em como as empresas acessam, gerenciam e implementam serviços de força de trabalho e instalações. A empresa está desenvolvendo um ecossistema que combina tecnologia de força de trabalho sob demanda, gestão integrada de instalações, inteligência artificial, automação, robótica humanoide e robôs de serviços especializados para apoiar a produtividade, a flexibilidade operacional e a escalabilidade.

Declarações de Previsão

Este comunicado de imprensa contém declarações de previsão, incluindo declarações sobre a estratégia de robótica da Empresa, atividades de treinamento e coleta de dados, possíveis aplicações para clientes, modelos de RaaS e leasing, serviços gerenciados, oportunidades de receita recorrente e a visão da YYForce para 2030, na acepção da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, emendada, e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, emendada. A Empresa baseia essas declarações de previsão nas suas expectativas e projeções sobre eventos futuros, obtidas das informações atualmente disponíveis para ela. É possível identificar as declarações de previsão por aquelas que não são de natureza histórica, particularmente as que usam terminologias como “pode”, “deve”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projeta”, “prevê”, “potencial” ou “espera” ou a forma negativa desses ou de termos semelhantes. . As previsões de mercado de terceiros são estimativas e podem não se concretizar.

As declarações de previsão envolvem riscos e incertezas inerentes, os eventos de previsão discutidos neste comunicado de imprensa podem não ocorrer, os eventos e resultados reais podem ser substancialmente diferentes, estando sujeitos a riscos, incertezas e suposições sobre a Empresa e vários fatores. Esses fatores incluem, entre outros, a adoção pelos clientes, a confiabilidade e a segurança da tecnologia, os requisitos de integração, a governança de dados, o financiamento e a disponibilidade de hardware, os custos de manutenção e a economia de implementação. Não pode haver garantia de que as iniciativas de robótica ou os modelos comerciais propostos pela Empresa serão implementados com sucesso ou gerarão receitas relevantes. Para uma discussão mais detalhada dos fatores de risco, consulte os registros da Empresa na Securities and Exchange Commission, incluindo a seção “Fatores de Risco” do relatório anual mais recente da Empresa no Formulário 20-F, conforme alterado. Os leitores também devem considerar os riscos descritos nos documentos apresentados pela Empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A YYForce não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto conforme exigido por lei.

Contato para Investidores

Jason Zhi Yong Phua, Diretor Financeiro

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Contato de Relações com Investidores

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

Fontes de Mercado

[1] JTC, Singapore Government and Eight Industry Leaders to Research, Test and Deploy Physical AI in Punggol Digital District, 20 de maio de 2026.

[2] Grand View Research, Service Robotics Market 2024–2030, resumo de relatório público acessado em 2 de outubro de 2026.

[3] MarketsandMarkets, Humanoid Robot Market — Global Forecast to 2035, julho de 2026.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9841561)