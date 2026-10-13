Turismo impulsiona bares e restaurantes em 2026

O turismo brasileiro faturou R$ 25,5 bilhões em julho, o melhor resultado para o mês desde 2012. De janeiro a julho, a receita somou R$ 168,8 bilhões, alta de 3,4% sobre o mesmo período de 2025. Os números são do levantamento mensal da FecomercioSP, feito com base em dados do IBGE. A federação projeta crescimento de 4% no ano e um faturamento próximo de R$ 300 bilhões, patamar inédito para o setor.

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Os restaurantes estão entre as quatro atividades turísticas de maior receita, ao lado do transporte aéreo, da hospedagem e das locadoras de veículos. Em maio, a alimentação voltada ao turismo já havia registrado a maior alta proporcional entre os principais segmentos, de 6,9%.

Para a Abrasel, os números confirmam o papel de bares e restaurantes na experiência de quem viaja. "A refeição faz parte de qualquer viagem. Quem recebe bem o visitante à mesa ajuda a construir a imagem do destino", afirma Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel.

Onze meses seguidos de alta

O bom momento do turismo acompanha o do próprio setor. O Índice Abrasel-Stone de agosto, divulgado em 16 de setembro, registrou alta de 7,4% nas vendas sobre o mesmo mês do ano passado. Foi o 11º mês seguido de crescimento na comparação anual. Dos 24 estados acompanhados, 23 venderam mais, e o Nordeste liderou, com 10,3%.

O setor reúne mais de 1,5 milhão de estabelecimentos e emprega cerca de 5 milhões de pessoas, o equivalente a 7,9% dos postos de trabalho do país. Está presente em todas as cidades. Onde o turista chega, há um bar ou restaurante para recebê-lo.

Alta temporada e comportamento do viajante

O peso da alimentação aparece com mais força nos meses de férias. Em janeiro, a CNC estimou que bares e restaurantes responderiam pela maior fatia do faturamento do turismo na alta temporada 2025/2026, quase 45% do total.

A FecomercioSP observa que as famílias passaram a tratar a viagem como prioridade depois da pandemia e ajustam o roteiro ao orçamento. Quando a passagem aérea encarece, muitas trocam o destino distante por uma viagem de carro a uma cidade próxima.

Estrangeiros e o calendário de 2027

O visitante internacional também pesa no resultado. Segundo o Ministério do Turismo, o Brasil recebeu 6,4 milhões de estrangeiros de janeiro a agosto de 2026. Eles deixaram R$ 38,7 bilhões na economia.

Em 2027, o Brasil sedia a Copa do Mundo Feminina da Fifa, entre junho e julho. Para a Abrasel, o torneio e os demais eventos do calendário devem ajudar a sustentar o patamar alcançado em 2026. A expectativa da entidade é de consolidação dos resultados, sem um salto no faturamento do setor.

Vendas em alta, margens apertadas

A cautela tem razão. O crescimento das vendas ainda não se converteu em resultado para todos os negócios. Segundo a Pesquisa Nacional de Conjuntura Econômica da Abrasel, 42% dos estabelecimentos operaram com lucro em julho, e 20% fecharam no prejuízo. Em dezembro de 2025, os lucrativos eram 47%.

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Os custos continuam pressionando o caixa das empresas. Para a Abrasel, o ritmo dos próximos meses depende das condições de crédito e da força do mercado de trabalho.