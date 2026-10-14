Lollapalooza Brasil 2027 divulga line-up por dia; veja quem toca em cada data

O festival Lollapalooza divulgou nesta quarta-feira (14/10) a programação dividida por dia para a próxima edição do evento no Brasil, que acontecerá de 19 a 21 de março de 2027. Com o anúncio, o público já pode comprar os ingressos para dias específicos pelos preços de R$ 460 a meia, R$ 526 a meia social e R$ 920 a inteira.

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A organização do evento desenhou um roteiro que contempla hip hop, indie rock, pop contemporâneo e música eletrônica ao longo de três datas consecutivas. A definição diária permite que os fãs organizem a presença no festival de acordo com a preferência musical.

Sexta-feira (19/3)

A sexta-feira inicia o festival com o rapper norte-americano Travis Scott como headliner. Ao lado dele, o veterano produtor David Guetta e Sombr. Lola Young e Slayyyter são outros nomes presentes que têm ganhado espaço na cena do pop internacional. As atrações confirmadas para a abertura são:

Travis Scott

David Guetta

SOMBR

Cage the Elephant

Lola Young

Slayyyter

Tomora

Leon Bridges

Angine de Poitrine

Snow Strippers

Ninajirachi

Die Spitz

Cat Dealers

Nação Zumbi

Fezzo

Majis

Rawayana

Carola & Curol

Make U Sweat

Marina Diniz

Mary Olivetti

El Efecto

Rakta

Deafkids

Sábado (20/3)

No sábado, o evento aposta no rock internacional com apresentações das bandas The Killers, Queens of the Stone Age e Geese. A vertente eletrônica ganha espaço com o DJ brasileiro Mochakk e com o produtor Four Tet. Sobem ao palco nesta data os seguintes artistas:

The Killers

Queens of the Stone Age

Mochakk

Dominic Fike

Geese

Four Tet

Rodrigo Amarante

Mike D 5D

Sammy Virji

Julia Wolf

Midnight Generation

Carlita

Brime!!

Budang

Santos Bravos

Weird Baile

Grag Queen

Luana Flores

Buhr

Bebé

Zepelim e o Sopro do Cão

DJ Ramemes

Paira

Joaquim

DJ Tamy

Domingo (21/3)

O domingo encerra o festival com Charli XCX, ícone da música pop e eletrônica atual, acompanhada de The Prodigy. The Neighbourhood e Fontaines D.C. são os outros dois headliners do dia, que remetem às origens indie do Lollapalooza. A programação do dia apresenta os seguintes nomes:

Charli XCX

The Neighbourhood

Fontaines D.C.

The Prodigy

Malcolm Todd

Raye

Adéla

Marlon Hoffstadt

Boys Noize

Criolo, Amaro e Dino

The Avalanches

Violet Grohl

Boy Harsher

Mind Enterprises

Clementaum

Fernanda Martins

Acid Asian

Catîça

Real no Ficción

Núbia

Seu Pereira e Coletivo 401

Psilosamples

Kenya2ohz

Ciça Moreira

Clarissa

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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