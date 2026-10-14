Lollapalooza Brasil 2027 divulga line-up por dia; veja quem toca em cada data
A venda de ingressos por dia já foi liberada; Travis Scott, The Killers e Charli XCX lideram os shows de sexta a domingo
compartilhe
O festival Lollapalooza divulgou nesta quarta-feira (14/10) a programação dividida por dia para a próxima edição do evento no Brasil, que acontecerá de 19 a 21 de março de 2027. Com o anúncio, o público já pode comprar os ingressos para dias específicos pelos preços de R$ 460 a meia, R$ 526 a meia social e R$ 920 a inteira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
-
-
-
Como garantir os ingressos para o Lollapalooza, quais os dias e qual a principal atração de cada um dos dias?
A organização do evento desenhou um roteiro que contempla hip hop, indie rock, pop contemporâneo e música eletrônica ao longo de três datas consecutivas. A definição diária permite que os fãs organizem a presença no festival de acordo com a preferência musical.
Sexta-feira (19/3)
A sexta-feira inicia o festival com o rapper norte-americano Travis Scott como headliner. Ao lado dele, o veterano produtor David Guetta e Sombr. Lola Young e Slayyyter são outros nomes presentes que têm ganhado espaço na cena do pop internacional. As atrações confirmadas para a abertura são:
-
Travis Scott
-
David Guetta
-
SOMBR
-
Cage the Elephant
-
Lola Young
-
Slayyyter
-
Tomora
-
Leon Bridges
-
Angine de Poitrine
-
Snow Strippers
-
Ninajirachi
-
Die Spitz
-
Cat Dealers
-
Nação Zumbi
-
Fezzo
-
Majis
-
Rawayana
-
Carola & Curol
-
Make U Sweat
-
Marina Diniz
-
Mary Olivetti
-
El Efecto
-
Rakta
-
Deafkids
Sábado (20/3)
No sábado, o evento aposta no rock internacional com apresentações das bandas The Killers, Queens of the Stone Age e Geese. A vertente eletrônica ganha espaço com o DJ brasileiro Mochakk e com o produtor Four Tet. Sobem ao palco nesta data os seguintes artistas:
-
The Killers
-
Queens of the Stone Age
-
Mochakk
-
Dominic Fike
-
Geese
-
Four Tet
-
Rodrigo Amarante
-
Mike D 5D
-
Sammy Virji
-
Julia Wolf
-
Midnight Generation
-
Carlita
-
Brime!!
-
Budang
-
Santos Bravos
-
Weird Baile
-
Grag Queen
-
Luana Flores
-
Buhr
-
Bebé
-
Zepelim e o Sopro do Cão
-
DJ Ramemes
-
Paira
-
Joaquim
-
DJ Tamy
Domingo (21/3)
O domingo encerra o festival com Charli XCX, ícone da música pop e eletrônica atual, acompanhada de The Prodigy. The Neighbourhood e Fontaines D.C. são os outros dois headliners do dia, que remetem às origens indie do Lollapalooza. A programação do dia apresenta os seguintes nomes:
-
Charli XCX
-
The Neighbourhood
-
Fontaines D.C.
-
The Prodigy
-
Malcolm Todd
-
Raye
-
Adéla
-
Marlon Hoffstadt
-
Boys Noize
-
Criolo, Amaro e Dino
-
The Avalanches
-
Violet Grohl
-
Boy Harsher
-
Mind Enterprises
-
Clementaum
-
Fernanda Martins
-
Acid Asian
-
Catîça
-
Real no Ficción
-
Núbia
-
Seu Pereira e Coletivo 401
-
Psilosamples
-
Kenya2ohz
-
Ciça Moreira
-
Clarissa
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia