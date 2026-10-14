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FESTIVAL DE MÚSICA

Lollapalooza Brasil 2027 divulga line-up por dia; veja quem toca em cada data

A venda de ingressos por dia já foi liberada; Travis Scott, The Killers e Charli XCX lideram os shows de sexta a domingo

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
14/10/2026 16:52 - atualizado em 14/10/2026 16:52

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Lollapalooza Brasil 2027 divulga line-up por dia; veja quem toca em cada data
O Lollapalooza Brasil 2027 detalha a programação completa por dia do festival, de 19 a 21 de março em Interlagos crédito: Reprodução/Lollapalooza Brasil

O festival Lollapalooza divulgou nesta quarta-feira (14/10) a programação dividida por dia para a próxima edição do evento no Brasil, que acontecerá de 19 a 21 de março de 2027. Com o anúncio, o público já pode comprar os ingressos para dias específicos pelos preços de R$ 460 a meia, R$ 526 a meia social e R$ 920 a inteira.

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A organização do evento desenhou um roteiro que contempla hip hop, indie rock, pop contemporâneo e música eletrônica ao longo de três datas consecutivas. A definição diária permite que os fãs organizem a presença no festival de acordo com a preferência musical.

Sexta-feira (19/3)

A sexta-feira inicia o festival com o rapper norte-americano Travis Scott como headliner. Ao lado dele, o veterano produtor David Guetta e Sombr. Lola Young e Slayyyter são outros nomes presentes que têm ganhado espaço na cena do pop internacional. As atrações confirmadas para a abertura são:

  • Travis Scott

  • David Guetta

  • SOMBR

  • Cage the Elephant

  • Lola Young

  • Slayyyter

  • Tomora

  • Leon Bridges

  • Angine de Poitrine

  • Snow Strippers

  • Ninajirachi

  • Die Spitz

  • Cat Dealers

  • Nação Zumbi

  • Fezzo

  • Majis

  • Rawayana

  • Carola & Curol

  • Make U Sweat

  • Marina Diniz

  • Mary Olivetti

  • El Efecto

  • Rakta

  • Deafkids

Sábado (20/3)

No sábado, o evento aposta no rock internacional com apresentações das bandas The Killers, Queens of the Stone Age e Geese. A vertente eletrônica ganha espaço com o DJ brasileiro Mochakk e com o produtor Four Tet. Sobem ao palco nesta data os seguintes artistas:

  • The Killers

  • Queens of the Stone Age

  • Mochakk

  • Dominic Fike

  • Geese

  • Four Tet

  • Rodrigo Amarante

  • Mike D 5D

  • Sammy Virji

  • Julia Wolf

  • Midnight Generation

  • Carlita

  • Brime!!

  • Budang

  • Santos Bravos

  • Weird Baile

  • Grag Queen

  • Luana Flores

  • Buhr

  • Bebé

  • Zepelim e o Sopro do Cão

  • DJ Ramemes

  • Paira

  • Joaquim

  • DJ Tamy

Domingo (21/3)

O domingo encerra o festival com Charli XCX, ícone da música pop e eletrônica atual, acompanhada de The Prodigy. The Neighbourhood e Fontaines D.C. são os outros dois headliners do dia, que remetem às origens indie do Lollapalooza. A programação do dia apresenta os seguintes nomes:

  • Charli XCX

  • The Neighbourhood

  • Fontaines D.C.

  • The Prodigy

  • Malcolm Todd

  • Raye

  • Adéla

  • Marlon Hoffstadt

  • Boys Noize

  • Criolo, Amaro e Dino

  • The Avalanches

  • Violet Grohl

  • Boy Harsher

  • Mind Enterprises

  • Clementaum

  • Fernanda Martins

  • Acid Asian

  • Catîça

  • Real no Ficción

  • Núbia

  • Seu Pereira e Coletivo 401

  • Psilosamples

  • Kenya2ohz

  • Ciça Moreira

  • Clarissa

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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