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ELEIÇÕES 2026

Pode ir votar de camisa do Brasil? Veja as restrições para vestimenta nas seções eleitorais

Descubra o que você pode vestir no segundo turno das Eleições 2026 e saiba como manifestar seu apoio sem infringir a lei

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
22/10/2026 16:32

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Pode ir votar de camisa do Brasil? Veja as restrições para vestimenta nas seções eleitorais
Eleitores podem ir às urnas com a camisa da Seleção Brasileira, conforme as regras da Justiça Eleitoral sobre manifestação individual crédito: João Vitor Marques/EM

Neste domingo (25/10), os cidadãos brasileiros votam para definir o segundo turno das eleições de 2026. No contexto, a escolha da roupa para comparecer às urnas costuma gerar dúvidas entre os eleitores: o que está permitido e o que está proibido usar e fazer nas seções eleitorais?

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Trajes e tipos de apoio político permitidos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) garante a liberdade de manifestação individual e silenciosa da preferência do cidadão. Isso significa que o eleitor pode comparecer ao local de votação vestindo a combinação de cores ou peças que preferir, inclusive a camisa do Brasil.

As normas eleitorais não impõem um código rígido para o figurino dos eleitores. Cada cidadão pode escolher os trajes que considerarem adequados. As seguintes opções são aceitas sem restrições:

  • Bermudas, saias, vestidos e shorts

  • Chinelos de dedo, rasteirinhas e sandálias

  • Camisas de clubes de futebol ou de movimentos sociais

  • Bonés, viseiras e chapéus

A Justiça Eleitoral também libera o porte de bandeiras, broches e adesivos colados na roupa com o número ou a foto do candidato preferido. A manifestação precisa ser estritamente pessoal, sem discursos, cantorias, aglomeração organizada ou abordagem a outras pessoas no local.

Restrições de vestimenta e atuação

A única limitação quanto ao vestuário diz respeito ao bom senso em repartições públicas. A entrada nas seções eleitorais é vetada para quem estiver sem camisa ou apenas em trajes de banho, como biquínis, maiôs e sungas. Nesses casos, os mesários podem impedir o acesso à cabine até que a pessoa vista uma peça apropriada.

Servidores que atuam na eleição enfrentam exigências distintas. Os mesários e os membros da junta eleitoral não podem portar nenhum tipo de adereço, broche ou peça que indique apoio a candidatos.

Embora o eleitor isolado tenha o direito de demonstrar sua preferência, a atuação coletiva é vetada. O TSE proíbe a aglomeração de pessoas que usem roupas padronizadas com símbolos de partidos ou candidatos. O entendimento da Justiça é que grupos uniformizados geram intimidação e podem caracterizar propaganda irregular ou boca de urna.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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