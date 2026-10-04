Marina Sena vota em São Paulo usando verde e amarelo
Artista votou na capital paulista um dia após se apresentar no Rio de Janeiro e chamou atenção pela mensagem na blusa
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A cantora Marina Sena votou na tarde deste domingo (4/9) em São Paulo, onde mora desde 2021. A cantora mineira compareceu à seção eleitoral usando uma blusa verde e amarela com a frase “O Brasil não é quintal de ninguém”.
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De óculos de sol, Marina sorriu ao deixar o local de votação. Na noite anterior, durante show no Rio de Janeiro, um fã ofereceu a ela uma bandeira com referência a Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência.
Marina recusou o objeto e explicou que não poderia fazer aquele tipo de manifestação naquele momento. “Não pode. Depois das 10h [da noite] é boca de urna. Não pode fazer essas coisas”, disse a cantora. Em outro momento da apresentação, a artista fez o sinal de L com as mãos.
O que é permitido no dia da eleição?
No domingo (4/10), dia da votação, a legislação eleitoral permite a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor. Isso significa que é permitido usar bandeiras, broches, dísticos e adesivos, desde que de forma discreta e pessoal. O eleitor pode ir votar com a camisa de seu candidato, por exemplo.
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O que é estritamente proibido é a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado, o uso de alto-falantes, a realização de comícios ou carreatas e qualquer tipo de abordagem a outros eleitores para pedir votos. Tais práticas são consideradas ilegais e podem ser punidas.