Dor na bexiga e vontade frequente de urinar nem sempre significam infecção

Ir ao banheiro várias vezes ao dia e sentir dor ou pressão na região da bexiga pode levar à suspeita de infecção urinária. Quando as queixas persistem e a investigação não identifica uma infecção, porém, é necessário avaliar outras possibilidades. Entre elas está a síndrome da bexiga dolorosa, também conhecida como cistite intersticial, cujo diagnóstico exige excluir condições que possam explicar os sintomas.

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Segundo Jullia Mello, fisioterapeuta pélvica, especialista em Uroginecologia e Obstetrícia, a persistência dos sintomas merece atenção mesmo quando os primeiros exames não mostram alterações. “Um resultado normal não significa que o desconforto não existe. Precisamos entender o padrão da dor, sua relação com a vontade de urinar e o impacto na rotina, em conjunto com a investigação médica”, explica.

Na consulta, informações como o início das queixas, a frequência das idas ao banheiro e a presença de dor antes ou depois de urinar ajudam a orientar a avaliação. Um diário miccional, com registro dos horários, volumes urinados e sintomas, pode complementar esse levantamento. Os exames são definidos conforme a história e os achados clínicos.













Além da bexiga, a musculatura do assoalho pélvico pode precisar de avaliação. Algumas pessoas apresentam sensibilidade dolorosa, tensão e dificuldade de relaxamento nessa região. Quando essas alterações estão presentes, a fisioterapia pélvica pode integrar o tratamento, conforme indicação individual. A diretriz da Associação Americana de Urologia recomenda técnicas manuais específicas para pacientes com sensibilidade dolorosa na musculatura pélvica.

“O assoalho pélvico participa das funções urinárias, e precisamos avaliar como essa musculatura está funcionando. Não podemos presumir que toda queixa exige fortalecimento. Quando há tensão e dor, o cuidado pode como foco o relaxamento e a coordenação”, afirma Jullia.

Exercícios de contração feitos por conta própria podem ser inadequados nesse contexto. A mesma diretriz orienta evitar exercícios de fortalecimento, como os chamados exercícios de Kegel, em pacientes com síndrome da bexiga dolorosa e sensibilidade dolorosa do assoalho pélvico, pois podem agravar os sintomas.

A fisioterapia deve ser planejada a partir dos achados da avaliação, com explicação dos recursos propostos e consentimento da paciente. O acompanhamento pode envolver técnicas manuais e estratégias para melhorar a percepção e o relaxamento muscular, sem substituir o cuidado médico ou atribuir todos os sintomas a uma causa muscular.

“Não existe uma sequência de exercícios que sirva para todas as pessoas com dor na bexiga. Precisamos identificar o que pode ser trabalhado na fisioterapia e acompanhar a resposta, respeitando os limites e o conforto da paciente”, orienta a especialista.

O impacto também precisa entrar na conversa. Interromper atividades para procurar um banheiro, evitar trajetos longos ou conviver com receio de sentir dor são informações relevantes para definir os objetivos do cuidado. A melhora deve ser acompanhada tanto pelos sintomas quanto pela possibilidade de retomar atividades importantes.

Para Jullia, investigar sem minimizar a queixa é o primeiro passo. “A pessoa não precisa se acostumar a organizar toda a vida em torno da dor e das idas ao banheiro. Um acompanhamento integrado permite compreender melhor o quadro e construir um tratamento adequado às suas necessidades”, afirma.

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