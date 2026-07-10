Crises de incontinência urinária e os escapes de xixi aumentam no inverno

Não é impressão, basta o termômetro cair para a vontade de ir ao banheiro disparar e, infelizmente, os escapes de xixi ficarem mais frequentes. O que muita gente não sabe é que existe uma explicação puramente física para isso. No frio, nosso corpo contrai os vasos sanguíneos para segurar o calor interno, o que faz os rins trabalharem mais. Para piorar, as baixas temperaturas estimulam o músculo da bexiga a se contrair de forma repentina, criando aquela urgência que muitas vezes não dá tempo de segurar.

Leia Mais Xixi na calça, dor e queda de libido: assoalho pélvico pede ajuda O que a cor do xixi revela sobre sua saúde ou alimentação Por que a intensidade dos orgasmos femininos depende do assoalho pélvico transição para a menopausa. Alessandra Clarizia, ginecologista, pós-doutora e sócia da Clarizia Saúde da Mulher, explica que a queda dos hormônios nesse período enfraquece naturalmente a região pélvica. "No inverno, a bexiga se contrai com muito mais sensibilidade”. Se os músculos que dão sustentação já estão mais frágeis por causa dos hormônios, qualquer espirro, risada ou caminhada no frio vira um gatilho para os escapes, gerando um desconforto enorme", afirma a médica.

A grande virada de chave está na fisioterapia pélvica avançada combinada com a ginecologia regenerativa. Na Clínica Clarizia, o tratamento vai muito além do óbvio. Os protocolos são focados em recuperar a força, relaxamento e coordenação da musculatura profunda e com a ajuda de tecnologias modernas que estimulam o colágeno e melhoram a circulação da região. É um cuidado focado na raiz do problema, sem dor e sem a necessidade de cirurgia.

Alessandra reforça que nenhuma mulher precisa aceitar esse isolamento ou abrir mão do seu bem-estar só porque o inverno chegou. "Não dá para aceitar viver com medo de tossir, de dar uma risada, ou não conseguir chegar até o banheiro”. O tratamento devolve a liberdade e a segurança que a mulher precisa para aproveitar qualquer estação do ano, resgatando a autoestima e a qualidade de vida na maturidade", avalia a especialista.

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