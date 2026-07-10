Crises de incontinência urinária e os escapes de xixi aumentam no inverno
Especialistas explicam impacto das baixas temperaturas na contração da bexiga.Fisioterapia pélvica devolve controle e a liberdade para mulheres no climatério
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Não é impressão, basta o termômetro cair para a vontade de ir ao banheiro disparar e, infelizmente, os escapes de xixi ficarem mais frequentes. O que muita gente não sabe é que existe uma explicação puramente física para isso. No frio, nosso corpo contrai os vasos sanguíneos para segurar o calor interno, o que faz os rins trabalharem mais. Para piorar, as baixas temperaturas estimulam o músculo da bexiga a se contrair de forma repentina, criando aquela urgência que muitas vezes não dá tempo de segurar.
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A grande virada de chave hoje está na fisioterapia pélvica avançada combinada com a ginecologia regenerativa. Na Clínica Clarizia, o tratamento vai muito além do óbvio. Os protocolos são focados em recuperar a força, relaxamento e coordenação da musculatura profunda e com a ajuda de tecnologias modernas que estimulam o colágeno e melhoram a circulação da região. É um cuidado focado na raiz do problema, sem dor e sem a necessidade de cirurgia.
Alessandra reforça que nenhuma mulher precisa aceitar esse isolamento ou abrir mão do seu bem-estar só porque o inverno chegou. "Não dá para aceitar viver com medo de tossir, de dar uma risada, ou não conseguir chegar até o banheiro”. O tratamento devolve a liberdade e a segurança que a mulher precisa para aproveitar qualquer estação do ano, resgatando a autoestima e a qualidade de vida na maturidade", avalia a especialista.
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