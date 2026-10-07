Força Aérea do Paraguai adota Cessna SkyCourier para Operações Multimissão

Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que a Força Aérea do Paraguai se tornou a primeira operadora militar sul-americana do turboélice Cessna SkyCourier, marcando mais um marco na versatilidade multimissão da aeronave. Financiada pela Itaipu Binacional — uma entidade binacional operada pelos governos do Brasil e do Paraguai — a aeronave passa a integrar a frota existente de aeronaves Cessna Grand Caravan da força aérea.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261007620532/pt/

The Cessna SkyCourier delivery to the Paraguayan Air Force marks the aircraft’s first South American military operation and expands the force’s multi-mission capabilities.

"O Cessna SkyCourier oferece confiabilidade e flexibilidade de missão inigualáveis, permitindo que a Força Aérea do Paraguai alcance regiões remotas com segurança", disse Bob Gibbs, vice-presidente de Vendas de Defesa e Missões Especiais. "Seu design robusto e manutenção de baixo custo o tornam ideal para missões de alta utilização, desde evacuação médica e de feridos e assistência em desastres até ajuda humanitária. À medida que as forças de defesa em todo o mundo buscam plataformas versáteis, o SkyCourier se destaca por sua capacidade de adaptação rápida para transporte de carga, passageiros e outras missões especiais, incluindo transporte médico."

A aquisição do Cessna SkyCourier ajudará a Força Aérea do Paraguai a prestar serviços de assistência crítica a comunidades em todo o país. O turboélice bimotor de asa alta foi projetado para oferecer confiabilidade inigualável e manutenção econômica, tornando-o uma solução ideal para operações multimissão em condições diversas e desafiadoras. Com sua ampla capacidade de carga útil e a possibilidade de ser operado por um único piloto, o SkyCourier ampliará a capacidade da Força Aérea de realizar evacuações médicas, transportar pacientes e fornecer ajuda humanitária rápida durante operações de socorro em desastres.

Sobre o Cessna SkyCourier

O turboélice bimotor Cessna SkyCourier de asa alta oferece uma combinação de desempenho e custos operacionais mais baixos para operadores de carga aérea, passageiros e missões especiais.

A versão cargueiro tem capacidade para transportar até três contêineres LD3, com uma impressionante capacidade de carga útil de 6 mil libras. A versão para 19 passageiros inclui portas para tripulação e passageiros para facilitar o embarque, bem como janelas amplas na cabine para permitir a entrada de luz natural e proporcionar uma vista panorâmica. Ambas as variantes oferecem reabastecimento de combustível sob pressão de ponto único para permitir entregas mais rápidas.

O SkyCourier é propulsado por dois motores turboélice Pratt & Whitney PT6A-65SC montados nas asas e apresenta a McCauley Propeller C779, uma hélice de alumínio de quatro pás de 110 polegadas confiável e de alta resistência, com embandeiramento total e passo reversível, projetada para melhorar o desempenho da aeronave durante o transporte de cargas enormes. O SkyCourier possui sistema aviônico Garmin G1000 NXi e tem uma velocidade máxima de cruzeiro de mais de 200 KTAS, além de um alcance máximo de 900 milhas náuticas.

Possibilidades infinitas de missões especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais precisam de soluções aerotransportadas para missões críticas, eles recorrem à Textron Aviation, lar das icônicas marcas Beechcraft e Cessna. A Textron Aviation oferece a mais ampla linha de aeronaves de missão especial do setor, com configurações personalizáveis ??usando tecnologia comprovada e engenharia avançada. A família de aeronaves Textron Aviation inclui aeronaves a pistão monomotor e multimotor, turboélices e jatos Citation. Estas aeronaves apoiam missões como ambulância aérea, operações anfíbias, inspeção de voo, vigilância aérea, treinamento e transporte utilitário, todas apoiadas por uma extensa rede de serviços globais. Para obter mais informações, acesse www.specialmissions.txtav.com.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada do voo. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas se referem somente à data nas quais elas são realizadas, e não temos a obrigação de atualizá-las. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram significantemente daqueles expressados ou implícitos por tais declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261007620532/pt/

Contato para a Imprensa:

Doug Scott

+1.316.347.0116

dscott2@txtav.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

txtav.com