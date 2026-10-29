Anvisa aprova 5 novas canetas de GLP-1 contra diabetes e obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de cinco novas canetas de GLP-1 nesta quinta-feira (29/10). As novas opções com liraglutida e semaglutida chegam para ampliar os tratamentos no país e reforçar o abastecimento desses remédios pelo SUS. O grupo contempla três medicamentos indicados para o tratamento de diabetes e dois voltados para o tratamento de obesidade.

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Com os cinco registros publicados nesta quinta-feira (29/10), a Anvisa já aprovou 20 canetas em 2026. A priorização da análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida começou em agosto de 2025 pela agência reguladora.

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O processo atendeu a uma solicitação do Ministério da Saúde em benefício do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis). A iniciativa também respondeu à necessidade de abastecimento do mercado nacional, o que motivou a publicação do Edital de Chamamento 12/2025 da agência.

Canetas aprovadas e indicações

As formulações autorizadas contam com produção internacional e atendem a diferentes finalidades clínicas:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.