Canetas emagrecedoras sob mira da Anvisa: órgão ordena retirada de produtos do ar
Decisão foca em site que vendia substâncias controladas sem autorização; ação integra força-tarefa contra venda de medicamentos ilegais na web
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (14/10), a apreensão de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária comercializados no site https://zyntrashop.site. A medida inclui a retatrutida e a tirzepatida, popularmente conhecidas como canetas emagrecedoras.
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A determinação atinge os itens:
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Retatrutude 120 mg
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Caneta Retatrutide 60 mg
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Tirzepatide 150mg
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Caneta Tirzepatide 75 mg
Todos vendidos na página https://www.zphcstore.com.br/, sob responsabilidade da ZPH Contabilidade.
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Anvisa alerta para venda irregular de tirzepatida em pó na internet
O veto alcança compostos com tirzepatida e retatrutida sem registro negociados no endereço eletrônico https://peptideosdobrasil.com.br/, além de mercadorias do site oxygenkwpharmabrasil, como o Retagen 40 mg (retatrutida).
Em nota, a Anvisa comunicou que os produtos não podem ser fabricados, importados, distribuídos, divulgados nem utilizados. O órgão informou: “a medida visa a prevenir a utilização pela população, com fundamento no risco sanitário decorrente da disponibilização ao consumo de produtos sem comprovação de regularidade, qualidade, segurança e eficácia.”
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Falta de registro internacional
A agência destacou a ausência de autorização sanitária para a retatrutida oferecida online: “vale destacar a retatrutida, à venda na internet, é uma substância que ainda não possui registro em nenhum país do mundo. Isso porque a empresa que desenvolve os estudos a respeito do medicamento sequer solicitou o registro à Anvisa ou em qualquer agência reguladora internacional.”
A resolução proíbe mercadorias anunciadas e distribuídas por empresa de origem desconhecida:
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NAD+ Liberty Pharma
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Retatrutida Liberty Pharma
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Glow GHK-Cu Liberty Pharma
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Tirzepatida Liberty Pharma
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GHK-Cu Liberty Pharma
Produtos com alegações terapêuticas
A decisão atinge também itens fabricados pela empresa Cris Barden Naturopatia Ltda. que não possuem registro, notificação ou cadastro. Segundo a Anvisa: “os itens são divulgados com alegações relacionadas, entre outras, a ações antifúngica, antimicrobiana, anti-inflamatória, ao alívio de dores, à desparasitação, à desintoxicação e ao fortalecimento da imunidade, ou seja, finalidade compatível com medicamento.”
A lista de mercadorias suspensas da fabricante reúne:
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Kit Detox - Desparasitar - Desinflamar - Desintoxicar - infantil de 1 a 5 anos
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Kit Detox Desparasitação - Desparasitar - Desinflamar - Desintoxicar
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Kit Carvão Pulverizado da Casca do Coco
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Carvão Ativado Vegetal da Casca do Coco Premium 120 g
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Kit Detox com Quelação
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Kit Detox Prevenção | Prata e Ouro Coloidal + Carvão Pulverizado
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Kit Composto Emagrecedor para 3 Meses
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Ouro Coloidal
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Prata Coloidal
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.