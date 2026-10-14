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Canetas emagrecedoras sob mira da Anvisa: órgão ordena retirada de produtos do ar

Decisão foca em site que vendia substâncias controladas sem autorização; ação integra força-tarefa contra venda de medicamentos ilegais na web

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
14/10/2026 14:04 - atualizado em 14/10/2026 14:05

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Canetas emagrecedoras sob mira da Anvisa: órgão ordena retirada de produtos do ar
Anvisa proíbe venda de canetas injetáveis irregulares e sem registro, como as abordadas na matéria crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (14/10), a apreensão de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária comercializados no site https://zyntrashop.site. A medida inclui a retatrutida e a tirzepatida, popularmente conhecidas como canetas emagrecedoras.

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A determinação atinge os itens:

  • Retatrutude 120 mg

  • Caneta Retatrutide 60 mg

  • Tirzepatide 150mg

  • Caneta Tirzepatide 75 mg

Todos vendidos na página https://www.zphcstore.com.br/, sob responsabilidade da ZPH Contabilidade.

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O veto alcança compostos com tirzepatida e retatrutida sem registro negociados no endereço eletrônico https://peptideosdobrasil.com.br/, além de mercadorias do site oxygenkwpharmabrasil, como o Retagen 40 mg (retatrutida).

Em nota, a Anvisa comunicou que os produtos não podem ser fabricados, importados, distribuídos, divulgados nem utilizados. O órgão informou: “a medida visa a prevenir a utilização pela população, com fundamento no risco sanitário decorrente da disponibilização ao consumo de produtos sem comprovação de regularidade, qualidade, segurança e eficácia.”

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Falta de registro internacional

A agência destacou a ausência de autorização sanitária para a retatrutida oferecida online: “vale destacar a retatrutida, à venda na internet, é uma substância que ainda não possui registro em nenhum país do mundo. Isso porque a empresa que desenvolve os estudos a respeito do medicamento sequer solicitou o registro à Anvisa ou em qualquer agência reguladora internacional.”

A resolução proíbe mercadorias anunciadas e distribuídas por empresa de origem desconhecida:

  • NAD+ Liberty Pharma

  • Retatrutida Liberty Pharma

  • Glow GHK-Cu Liberty Pharma

  • Tirzepatida Liberty Pharma

  • GHK-Cu Liberty Pharma

Produtos com alegações terapêuticas

A decisão atinge também itens fabricados pela empresa Cris Barden Naturopatia Ltda. que não possuem registro, notificação ou cadastro. Segundo a Anvisa: “os itens são divulgados com alegações relacionadas, entre outras, a ações antifúngica, antimicrobiana, anti-inflamatória, ao alívio de dores, à desparasitação, à desintoxicação e ao fortalecimento da imunidade, ou seja, finalidade compatível com medicamento.”

A lista de mercadorias suspensas da fabricante reúne:

  • Kit Detox - Desparasitar - Desinflamar - Desintoxicar - infantil de 1 a 5 anos

  • Kit Detox Desparasitação - Desparasitar - Desinflamar - Desintoxicar

  • Kit Carvão Pulverizado da Casca do Coco

  • Carvão Ativado Vegetal da Casca do Coco Premium 120 g

  • Kit Detox com Quelação

  • Kit Detox Prevenção | Prata e Ouro Coloidal + Carvão Pulverizado

  • Kit Composto Emagrecedor para 3 Meses

  • Ouro Coloidal

  • Prata Coloidal


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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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