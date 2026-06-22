Canetas emagrecedoras do Paraguai são proibidas no Brasil; entenda o motivo

As canetas emagrecedoras à base de tirzepatida vendidas no Paraguai entraram no radar das autoridades brasileiras após um aumento expressivo na circulação desses produtos no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu proibir a importação, a venda e a propaganda dessas versões estrangeiras por entender que elas não possuem registro sanitário no Brasil. Na prática, isso significa que não há comprovação oficial, perante o órgão regulador, de que esses medicamentos atendam aos padrões de segurança, eficácia e qualidade exigidos para serem usados pela população.

A decisão ocorre em um cenário de forte demanda por medicamentos para emagrecimento e de crescimento do mercado de canetas injetáveis voltadas à perda de peso. Com preços mais altos nos tratamentos aprovados, parte dos consumidores passou a recorrer a compras em fronteiras, sites estrangeiros e intermediários informais. Especialistas em endocrinologia e vigilância sanitária alertam que essa busca por opções mais baratas, principalmente quando envolve produtos sem autorização das autoridades brasileiras, aumenta o risco de efeitos adversos graves, uso inadequado e falta de acompanhamento médico adequado.

Canetas emagrecedoras sem procedência comprovada podem apresentar doses instáveis, falhas de armazenamento e risco de falsificação – depositphotos.com / MillaFedotova



O que é a tirzepatida e por que as canetas paraguaias foram vetadas?

A tirzepatida é uma substância usada originalmente no tratamento do diabetes tipo 2 e que também tem ação sobre o peso corporal. No Brasil, ela está presente em medicamentos que passaram por avaliação da Anvisa e obtiveram registro para indicações específicas, com doses, formas de uso e advertências claramente definidas em bula. Esses produtos seguem uma cadeia formal de fabricação, distribuição e dispensação, o que permite rastrear sua origem e monitorar possíveis eventos adversos.

As canetas de tirzepatida vendidas no Paraguai, porém, não possuem registro na Anvisa. Em termos regulatórios, um medicamento sem registro sanitário no Brasil é um produto que não foi analisado pelo órgão, não teve seus estudos clínicos avaliados e não passou por inspeção de fabricação segundo as normas nacionais. Isso impede a autoridade sanitária de garantir que o conteúdo da caneta corresponda exatamente ao que é anunciado, que a dose seja estável e que não haja contaminações ou impurezas em níveis perigosos.

Qual a diferença entre a tirzepatida registrada no Brasil e as versões proibidas?

Os medicamentos com tirzepatida autorizados no Brasil são produzidos por laboratórios que atendem a requisitos estruturais, técnicos e de controle de qualidade. A composição é conhecida, as concentrações são padronizadas e qualquer alteração no produto precisa de nova avaliação da Anvisa. Já as canetas emagrecedoras adquiridas no Paraguai podem ter rótulos em outro idioma, informações incompletas ou até divergentes em relação ao conteúdo real, além de não seguirem necessariamente as mesmas boas práticas de fabricação exigidas no território brasileiro.

Segundo especialistas em endocrinologia, mesmo uma pequena variação de dose em medicamentos injetáveis pode provocar reações intensas, como episódios de hipoglicemia, náuseas persistentes, desidratação, alterações gastrointestinais importantes e impactos sobre o sistema cardiovascular. Profissionais de vigilância sanitária acrescentam que, sem registro, não é possível saber se essas canetas foram mantidas em condições adequadas de armazenamento e transporte, o que pode comprometer a estabilidade da tirzepatida e aumentar ainda mais os riscos.

Como funciona o registro de medicamentos na Anvisa?

Para que um remédio seja comercializado regularmente no Brasil, o laboratório responsável precisa solicitar o registro à Anvisa. Esse processo envolve a entrega de um dossiê extenso, com dados de pesquisas pré-clínicas, estudos em seres humanos, relatórios de qualidade da fabricação, testes de pureza, estabilidade e informações detalhadas sobre indicações, contraindicações e efeitos adversos. A agência avalia se os benefícios demonstrados superam os riscos e se o produto atende a padrões técnicos definidos em normas atualizadas.

Entre os principais critérios analisados pela Anvisa estão:

Segurança: identificação de efeitos colaterais, limites de dose e grupos de maior risco;

identificação de efeitos colaterais, limites de dose e grupos de maior risco; Eficácia: comprovação de que o medicamento cumpre o que promete dentro das indicações aprovadas;

comprovação de que o medicamento cumpre o que promete dentro das indicações aprovadas; Qualidade: garantia de que cada lote entregue à população mantém o mesmo padrão de fabricação e composição.

Somente após a aprovação desse conjunto de informações o remédio recebe número de registro e pode ser fabricado, importado e vendido legalmente no país. Produtos sem esse registro ficam fora do sistema de controle da agência, o que motivou o veto às canetas emagrecedoras de tirzepatida vindas do Paraguai.

Por que cresceu a busca por canetas emagrecedoras?

Nos últimos anos, houve um aumento na procura por tratamentos farmacológicos para perda de peso, impulsionado por novas moléculas injetáveis e pela maior exposição do tema nas redes sociais. As canetas de aplicação semanal ou diária passaram a ser vistas como alternativas rápidas pelos usuários, o que ampliou o interesse inclusive de pessoas sem indicação formal desses medicamentos. Com a demanda em alta e a oferta limitada em determinadas regiões, surgiram relatos de falta temporária em farmácias e de preços considerados elevados por parte dos consumidores.

Esse contexto favoreceu o crescimento de um mercado paralelo, com revenda informal, promessas de entrega em domicílio e oferta de produtos adquiridos no exterior, especialmente em países vizinhos como o Paraguai. Endocrinologistas destacam que o uso de tirzepatida fora das orientações previstas na bula, sem avaliação prévia do histórico de saúde e sem acompanhamento clínico, pode levar a complicações que exigem atendimento de urgência. Profissionais de vigilância sanitária reforçam que a associação entre automedicação, falta de registro e comércio irregular amplia os riscos individuais e coletivos.

Antes de iniciar tratamentos para emagrecimento, especialistas recomendam verificar o registro na Anvisa, exigir receita médica e evitar compras por canais informais – depositphotos.com / katerynaborodina

Quais os riscos da importação irregular de canetas de tirzepatida?

A importação irregular de medicamentos envolve situações em que produtos entram no país sem cumprir os trâmites legais de fiscalização e autorização. No caso das canetas emagrecedoras de tirzepatida, isso inclui desde compras realizadas por intermediários até encomendas em plataformas on-line que não seguem as regras brasileiras. Esses canais dificultam o rastreamento do produto, impedem o controle de lotes e dificultam a atuação rápida das autoridades em caso de suspeita de falsificação ou de problemas graves de saúde associados ao uso.

Os riscos mais citados por especialistas incluem:

Exposição a produtos falsificados ou adulterados; Uso de doses inadequadas, sem avaliação médica; Interações perigosas com outros medicamentos em uso; Agravamento de doenças pré-existentes, como cardiopatias ou distúrbios renais; Ausência de suporte médico em caso de efeitos adversos intensos.

Além dos impactos à saúde, a importação irregular alimenta redes de comércio clandestino e dificulta a implementação de políticas públicas baseadas em dados confiáveis sobre consumo de medicamentos.

Como identificar medicamentos autorizados e evitar produtos sem procedência?

Para reduzir os riscos associados ao uso de tirzepatida e de outras canetas emagrecedoras, especialistas em vigilância sanitária recomendam que os consumidores verifiquem algumas informações básicas antes de iniciar qualquer tratamento. Um dos passos principais é conferir se o medicamento tem número de registro da Anvisa no rótulo e na bula. Esse número pode ser checado no portal da agência, que disponibiliza consulta pública aos produtos regularizados.

Outras orientações incluem:

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Adquirir medicamentos apenas em farmácias autorizadas ou serviços de saúde credenciados;

Desconfiar de ofertas com preços muito abaixo dos praticados no mercado;

Evitar compras por redes sociais, aplicativos de mensagens e sites sem identificação clara do responsável técnico;

Solicitar sempre receita médica, principalmente no caso de remédios injetáveis para emagrecimento;

Manter acompanhamento regular com endocrinologista ou outro profissional habilitado durante o uso.

A decisão da Anvisa de proibir as canetas de tirzepatida vendidas no Paraguai reforça a importância do controle sanitário como instrumento de proteção da saúde pública. Em um cenário de alta demanda por tratamentos para perda de peso, a orientação de especialistas é priorizar medicamentos com registro no país, seguir as indicações médicas e evitar produtos sem procedência comprovada, mesmo quando apresentados como alternativas mais acessíveis ou mais rápidas.