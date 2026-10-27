Por que o uso de canetas emagrecedoras está afetando as vendas de produtos de beleza, segundo a L'Oreal

O uso de medicamentos para emagrecer, conhecidos como GLP-1, ganhou popularidade nos últimos anos.

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A gigante do setor de beleza L'Oréal afirma que o aumento do uso de medicamentos para emagrecer afetou as vendas de produtos de beleza e cuidados com a pele. A empresa está desenvolvendo produtos voltados especificamente para combater alguns dos efeitos colaterais da perda rápida de peso.

O presidente-executivo da companhia, Nicolas Hieronimus, afirmou que o mercado de beleza tem demonstrado resiliência em um cenário global desafiador e que o uso de GLP-1 é "um fenômeno muito importante para nós".

Em uma conversa com investidores, ele disse que o aumento do uso desses medicamentos estava "tendo impacto no consumo de produtos de beleza e, em particular, no consumo de produtos para cuidados com a pele".

A L'Oréal, dona de outras marcas populares, como Maybelline e La Roche-Posay, anunciou na quinta-feira (22/10) que suas vendas cresceram 7,7% nos três meses encerrados em setembro, superando as expectativas dos analistas.

A popularidade dos GLP-1 disparou nos últimos anos, depois que medicamentos desenvolvidos para tratar o diabetes, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, também demonstraram provocar perda significativa de peso por suprimirem o apetite.

Embora não seja um efeito provocado diretamente pelos medicamentos GLP-1, a perda rápida de peso pode causar, em algumas pessoas, flacidez da pele, inclusive na região do rosto.

Hieronimus afirmou que as marcas SkinCeuticals e Kiehl's, pertencentes à L'Oréal, oferecem produtos "desenvolvidos para atuar em conjunto com os GLP-1 e complementar seus efeitos sobre a flacidez da pele", além de outros efeitos associados à perda rápida de peso.

A L'Oréal também ampliou sua atuação no segmento de estética clínica, aumentando sua participação na empresa de dermatologia Galderma para 20% em dezembro do ano passado.

Segundo a agência de notícias Reuters, as duas empresas vêm testando produtos em ensaios clínicos distintos com usuários de GLP-1 preocupados com a flacidez da pele.

A Galderma é dona de produtos estéticos populares, incluindo o Sculptra, um injetável destinado a estimular a produção de colágeno, e o Restylane, um preenchedor dérmico injetável.

No ano passado, a empresa de estética divulgou um relatório sobre o aumento do uso de GLP-1 e as preocupações relacionadas às mudanças na aparência facial.

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Uma pesquisa própria da companhia com usuários de medicamentos para emagrecer constatou que a grande maioria havia percebido mudanças na aparência do rosto após utilizar esses medicamentos.