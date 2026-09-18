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SUS vai ofertar canetas emagrecedoras para pacientes com obesidade

Ministério da Saúde pretende entender se o uso da medicação é capaz de controlar o quadro de forma que a cirurgia bariátrica não se faça mais necessária

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Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
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Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
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18/09/2026 14:00 - atualizado em 18/09/2026 14:09

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Dieta pós-semaglutida: como comer para não recuperar o peso
Ao todo, serão acompanhados 250 pacientes com obesidade grave ou associada a outras morbidades crédito: Freepik

Medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP 1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, serão distribuídos via Sistema Único de Saúde (SUS) para pacientes com obesidade. A oferta, de acordo com o Ministério da Saúde, será feita com base em estudos e na definição de um protocolo clínico.

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Em nota, a pasta avaliou como positivos os primeiros resultados observados em pacientes com obesidade do Grupo Hospitalar Conceição, da rede pública de Porto Alegre, selecionados desde junho para fazer uso da semaglutida, um dos princípios ativos das canetas emagrecedoras.

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"O objetivo é garantir maior segurança aos participantes [do estudo] e estabelecer diretrizes para o acompanhamento contínuo por médicos especialistas da unidade. Ao todo, serão acompanhados 250 pacientes do SUS atendidos pelo hospital com obesidade grave ou associada a outras morbidades", informou o ministério.

Dentre as situações avaliadas pelo estudo estão pacientes na fila para cirurgia bariátrica. A proposta é entender se o uso da medicação é capaz de controlar o quadro de obesidade de forma que a cirurgia não se faça mais necessária.

Outras questões analisadas são a redução de problemas cardíacos e de reincidência de câncer de mama.

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