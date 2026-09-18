Congresso em BH vai discutir avanços nos tratamentos da obesidade

Belo Horizonte será o centro mundial das discussões sobre obesidade e cirurgia bariátrica - entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, durante o XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), o evento reunirá 218 palestrantes nacionais e internacionais em uma programação formada aulas, conferências, debates e atividades científicas.









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O número mais recente de cirurgias bariátricas divulgados pela SBCBM mostra uma alta de 1,4%, apesar da chegada de novos medicamentos como a tizerpartida e semaglutida. Em 2024 foram realizadas 75.264 cirurgias e, em 2025 foram 76.348 procedimentos. Em relação a 2020, quando foram contabilizados 41.101 procedimentos, o crescimento acumulado foi de 85,8%.

“O que temos percebido foi uma forte desaceleração, se compararmos os anos de 2020 e 2021, quando o crescimento anual chegou a 34,5%. Já entre 2024 e 2025 o crescimento caiu para apenas 1,4%", avalia o presidente da SBCBM, Juliano Canavarros.

Uma análise importante sobre a realização da cirurgia bariátrica no país está na queda de 2,8% nas cirurgias por planos de saúde (de 64.014 em 2024 para 62.220 em 2025) e no crescimento de 25,4% nas cirurgias bariátricas pelo SUS (de 11.250 em 2024 para 14.128 em 2025) no Brasil.

De acordo com o presidente da SBCBM, esse cenário pode ser resultado da combinação de diferentes fatores. Entre eles, a queda no poder aquisitivo da população que deixou de ter plano de saúde, pacientes que decidem adiar a cirurgia para testar primeiro o tratamento medicamentoso como semaglutida e tizerpartida, dificuldades de autorização e cobertura pelas operadoras, custo e dificuldade de acesso a equipes e centros especializados, bem como a necessidade de acompanhamento multidisciplinar e de cumprimento das etapas pré-operatórias para a cirurgia.

Cirurgia Bariátrica em Minas Gerais

Minas Gerais apresentou uma queda de 11,13% no número de cirurgias bariátricas realizadas pelo SUS entre os anos de 2024 e 2025. Apesar de contar com 16 hospitais habilitados para realização da cirurgia bariátrica, em 2024 foram feitas 1.483 cirurgias, contra 1.318 realizadas em 2025. No entanto, a expectativa para 2026 é aumentar novamente, tendo em vista que os dados do DATASUS apontam 795 procedimentos.

Por meio dos planos de saúde, Minas é o segundo estado do Brasil em número de cirurgias com 6138 cirurgias em 2025 e perdendo apenas para São Paulo, que realizou 16.276 cirurgias.

O cenário da obesidade

A obesidade hoje é um dos maiores desafios de saúde pública do Brasil. Dados da World Obesity Federation indicam que 68% da população brasileira apresenta excesso de peso — sendo 37% com sobrepeso e 31% vivendo com obesidade. Mais do que uma questão individual, o problema impacta diretamente a sustentabilidade do sistema de saúde.

A obesidade avança em ritmo acelerado no Brasil e já acende um alerta para a saúde pública. Em menos de duas décadas, o número de adultos brasileiros com obesidade cresceu 118%, passando de 11,8% em 2006 para 25,7% em 2024, segundo dados da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 2025, divulgada pelo Ministério da Saúde.

O levantamento também mostra o crescimento expressivo de outras doenças crônicas no mesmo período, como diabetes (135%), excesso de peso (47%) e hipertensão arterial (31%).

Além do impacto clínico, os custos são crescentes. Em 2022, o SUS destinou cerca de R$1,5 bilhão ao tratamento de doenças associadas ao excesso de peso. Na saúde suplementar, um único paciente com obesidade pode gerar custos de até R$33 mil por ano. Projeções da revista BMJ Global Health indicam que, mantida a tendência atual, até 88% da população brasileira poderá estar acima do peso até 2060, com impacto econômico superior a R$1,3 trilhão.

Sobre o congresso em Minas

Mais de 1.700 profissionais - entre cirurgiões, endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros e outros - estarão reunidos em Belo Horizonte para discutir novas técnicas cirúrgicas, medicamentos, acompanhamento dos pacientes, saúde mental, atividade física, assistência nutricional, inovação e acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A programação também colocará em discussão a integração entre diferentes modalidades terapêuticas. Entre os destaques estão as aulas sobre a combinação de medicamentos antiobesidade com a cirurgia bariátrica, o uso dos medicamentos da classe dos GLP-1 em associação com tratamentos endoscópicos, a abordagem nutricional nos casos de recidiva de peso e os critérios para indicar uma cirurgia revisional.

“Estamos vivendo uma nova fase do tratamento da obesidade, com diferentes recursos. No entanto, a cirurgia bariátrica continua sendo o tratamento mais duradouro e eficaz para a obesidade grave", afirma o diretor de cursos e congressos da SBCBM, Luiz Vicente Berti.

O presidente da Comissão Científica, Luiz Fernando Córdova, reforça que o evento trará avanços sobre técnicas cirúrgicas, cirurgia robótica, novas plataformas tecnológicas e segurança do paciente. “Traremos os maiores especialistas do mundo para abordarem estas discussões”, afirma Córdova.

De acordo com a comissão organizadora local da SBCBM, formada pelos cirurgiões Rene Berindoague, Hemerson Paul e Carolina Trancoso, essa será a primeira vez que BH sedia um Congresso deste porte. A programação contará com debates sobre controvérsias da especialidade e atividades voltadas à formação e à atualização dos profissionais que atuam no atendimento às pessoas com obesidade

Serviço

XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

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Data: 30 de setembro a 2 de outubro de 2026

Local: Expominas (Belo Horizonte - MG)

Realização: Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM)



