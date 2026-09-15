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Candidata ao Miss Bumbum diz que médico indicou caneta para perder 1 kg

Candidata ao Miss Bumbum queria apenas ajustar a dieta; ela conta como a sugestão médica reforçou seu alerta contra a pressão estética

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/09/2026 13:18 - atualizado em 15/09/2026 13:23

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Candidata ao Miss Bumbum diz que médico indicou caneta para perder 1 kg
Mel Breia, candidata ao Miss Bumbum, abordou a importância de se manter fiel ao próprio corpo diante das pressões estéticas crédito: Divulgação

A influenciadora Mel Breia, candidata do Rio de Janeiro ao Miss Bumbum Brasil 2026, revelou que trocou de médico após receber uma sugestão inusitada para perder peso. Ela procurou acompanhamento para ajustar a alimentação na reta final do concurso.

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O objetivo de Mel era perder entre um e dois quilos. Ela acreditava que pequenas mudanças na dieta seriam suficientes para atingir a meta. “Eu queria organizar melhor o que estava comendo, diminuir algumas coisas e deixar a dieta mais certinha”, explicou.

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Durante a consulta, a candidata foi surpreendida com a recomendação de usar uma caneta emagrecedora para controlar o apetite. A proposta a deixou decepcionada, pois buscava um caminho mais natural.

“Quando ouvi que uma opção seria usar uma caneta para controlar a fome, fiquei muito decepcionada. Estamos falando de um ou dois quilos. Eu queria ajustar minha alimentação, não encontrar uma forma de burlar a fome para conseguir comer menos”, declarou Mel.

Alerta contra pressão estética

A situação ocorreu pouco depois de a influenciadora ter falado publicamente sobre seu arrependimento com o uso de Botox. Ela buscou reverter o procedimento por não se reconhecer com o resultado, o que a deixou mais atenta a pressões estéticas.

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Para Mel Breia, as duas experiências reforçaram a importância de ter cuidado com mudanças motivadas apenas pela aparência. “Quero chegar à final me reconhecendo, sabendo que fiz o que fazia sentido para mim e para o meu corpo, sem entrar numa corrida para fazer tudo o que aparece só porque estou disputando um concurso de beleza”, concluiu.

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