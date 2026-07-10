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Fernanda Paes Leme revela susto ao usar caneta emagrecedora pós-parto

Fernanda Paes Leme foi parar no hospital depois de tentar usar o Mounjaro, medicamento injetável para emagrecimento, no período pós-amamentação de sua filha, Pilar. A apresentadora, de 43 anos, contou o episódio no podcast Grande Surto e admitiu que buscava recuperar o peso anterior à gravidez de forma rápida. “Vou ser honesta aqui, eu tentei […]

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
10/07/2026 09:44

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Fernanda Paes Leme revela susto ao usar caneta emagrecedora pós-parto
Depois do susto, Fernanda Paes Leme optou pelo jejum como alternativa para perder peso optou pelo jejum como alternativa para perder peso crédito: Tupi

Fernanda Paes Leme foi parar no hospital depois de tentar usar o Mounjaro, medicamento injetável para emagrecimento, no período pós-amamentação de sua filha, Pilar. A apresentadora, de 43 anos, contou o episódio no podcast Grande Surto e admitiu que buscava recuperar o peso anterior à gravidez de forma rápida.

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"Vou ser honesta aqui, eu tentei tomar. Mas eu passei tão mal, mas tão mal Mal de hospital", revelou. Segundo ela, o próprio corpo deu o recado: "Olha, Fernanda, tudo bom? Eu entendi sua intenção, mas eu não vou colaborar."

Pressão estética no pós-parto

Depois do susto, ela optou pelo jejum como alternativa para perder peso. Mas o relato foi além do efeito colateral: Fernanda usou o episódio para falar sobre como a pressão por um corpo ideal afeta até quem acredita estar imune a ela.

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"Se eu não tivesse passado mal, não sei se eu teria continuado. Se eu engordasse um pouquinho, eu ia tomar para emagrecer", confessou. Ela reconheceu que a exposição constante a padrões de beleza nas redes sociais atinge mesmo quem se considera atento ao problema "os que acham que estão prestando atenção, mas vivem no mesmo mundo, vendo as mesmas imagens", disse.

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