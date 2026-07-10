Fernanda Paes Leme revela susto ao usar caneta emagrecedora pós-parto

Fernanda Paes Leme foi parar no hospital depois de tentar usar o Mounjaro, medicamento injetável para emagrecimento, no período pós-amamentação de sua filha, Pilar. A apresentadora, de 43 anos, contou o episódio no podcast Grande Surto e admitiu que buscava recuperar o peso anterior à gravidez de forma rápida.

"Vou ser honesta aqui, eu tentei tomar. Mas eu passei tão mal, mas tão mal Mal de hospital", revelou. Segundo ela, o próprio corpo deu o recado: "Olha, Fernanda, tudo bom? Eu entendi sua intenção, mas eu não vou colaborar."

Pressão estética no pós-parto

Depois do susto, ela optou pelo jejum como alternativa para perder peso. Mas o relato foi além do efeito colateral: Fernanda usou o episódio para falar sobre como a pressão por um corpo ideal afeta até quem acredita estar imune a ela.

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