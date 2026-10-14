Assine
overlay
Início Tecnologia
AERONAVES

Sistema EMAS em Congonhas: a tecnologia no solo que evita desastres aéreos no país

Tecnologia com blocos de concreto poroso absorve impacto e desacelera jatos em emergências; saiba como a estrutura opera na pista paulista

Publicidade
Carregando...
MR
Maria Reis*
MR
Maria Reis*
Repórter
14/10/2026 13:34

compartilhe

×
Sistema EMAS em Congonhas: a tecnologia no solo que evita desastres aéreos no país
Jatos da Azul como este tiveram voos paralisados em Confins por falha de GPS, tema relacionado à segurança aérea crédito: Divulgação/Azul

O Engineered Material Arresting System (EMAS) consiste em uma área de escape instalada no fim da pista, formada por blocos de concreto celular espumoso. Ao passar sobre a estrutura, o conjunto do trem de pouso rompe o material, desacelerando o avião de maneira gradual e sem provocar danos estruturais graves à cabine e aos passageiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Congonhas foi o primeiro aeroporto da América Latina a receber o EMAS. A instalação da estrutura nas duas cabeceiras da pista principal supriu a ausência de áreas de escape convencionais em grama, que demandariam centenas de metros adicionais de terreno plano inexistentes no sítio aeroportuário.

Leia Mais

O terminal paulistano opera sob severas restrições geográficas, cercado por avenidas movimentadas e bairros densamente povoados. Em situações de ultrapassagem acidental do limite pavimentado — seja durante pousos com perda de aderência ou decolagens abortadas no último instante —, o mecanismo atua como uma barreira física de desaceleração mecânica.

Como funciona o processo de retenção na pista

  • o avião ultrapassa o limite da pista asfaltada e atinge os blocos de concreto poroso;

  • o peso dos eixos rompe as placas sólidas, afundando o conjunto de rodas de forma controlada;

  • o esmagamento do material dissipa a energia cinética do jato comercial em velocidade;

  • o atrito uniforme desacelera a composição até a imobilização total da aeronave.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A implantação do recurso foi entregue em 2022 e atendeu às recomendações de segurança internacionais acompanhadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), visando elevar as margens de proteção na pista principal de Congonhas.

Tópicos relacionados:

aeroporto anac aviao congonhas emas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay