Juliette reúne famosos em segunda festa de casamento no Recife

Em 2021, Juliette foi selecionada para o grupo "Pipoca" do Big Brother Brasil 21. Durante o programa, conquistou o público com sua autenticidade e carisma. Enfrentou momentos de isolamento na casa, mas sua força emocional a destacou entre os participantes. Ela venceu o reality show da Globo com 90,15% dos votos, um recorde na história do programa. Recebeu mais de 570 milhões de votos na final, superando Camilla de Lucas e Fiuk. Foto: Reprodução do Instagram @juliette