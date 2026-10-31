Celebridades e TV
Juliette reúne famosos em segunda festa de casamento no Recife
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O grupo de convidados especiais contou com artistas de diferentes gerações, como Gilberto Gil, Flora Gil, Elba Ramalho, Chico César e Anitta. O casal também escolheu os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, além da influenciadora Bianca Andrade. Para a ocasião, os jardins do espaço pernambucano receberam uma estrutura para a cerimônia ao ar livre. A ambientação combinou elementos em tons claros, flores de algodão e uma passarela branca que conduzia ao altar. Foto: Reprodução/Instagram
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Juliette Freire Feitosa nasceu em 3 de dezembro de 1989, em Campina Grande, na Paraíba. Filha de cabeleireira e mecânico, ajudava a mãe no salão de beleza e demonstrava interesse por música e artes. Ela cursou Direito na Universidade Federal da Paraíba, formando-se em 2017. Durante a faculdade, estagiou na Defensoria Pública e em escritórios de advocacia. Foto: Reprodução do Instagram @juliette
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Juliette enfrentou desafios desde a infância, incluindo a perda de sua irmã caçula Julienne, aos 17 anos, vítima de um AVC. Sua trajetória é marcada por resiliência, estudo e trabalho árduo. Além de advogada, Juliette trabalhava como maquiadora e era sócia do estúdio Cabine Beauty, em João Pessoa. Com a pandemia, o salão foi fechado, e ela passou a estudar para concursos públicos, visando tornar-se delegada. Foto: Reprodução/Instagram
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Em 2021, Juliette foi selecionada para o grupo "Pipoca" do Big Brother Brasil 21. Durante o programa, conquistou o público com sua autenticidade e carisma. Enfrentou momentos de isolamento na casa, mas sua força emocional a destacou entre os participantes. Ela venceu o reality show da Globo com 90,15% dos votos, um recorde na história do programa. Recebeu mais de 570 milhões de votos na final, superando Camilla de Lucas e Fiuk. Foto: Reprodução do Instagram @juliette
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Em 2021, Juliette foi selecionada para o grupo "Pipoca" do Big Brother Brasil 21. Durante o programa, conquistou o público com sua autenticidade e carisma. Enfrentou momentos de isolamento na casa, mas sua força emocional a destacou entre os participantes. Ela venceu o reality show da Globo com 90,15% dos votos, um recorde na história do programa, superando Camilla de Lucas e Fiuk. Foto: Reprodução/TV Globo
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Durante e após o BBB, Juliette tornou-se um fenômeno digital, alcançando mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. Seu engajamento superou o de diversas celebridades internacionais.Em junho de 2021, ela lançou o documentário "Você Nunca Esteve Sozinha" no Globoplay. A produção em seis episódios narra sua vida antes, durante e após o BBB. O projeto oferece uma visão íntima de sua jornada e conquistas. Foto: Reprodução/Instagram @juliette
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Após o reality, Juliette investiu na carreira musical, lançando seu primeiro EP homônimo em setembro de 2021. O trabalho quebrou recordes de pré-saves no Spotify Brasil, com 222 mil inscrições. Suas músicas mesclam ritmos nordestinos com pop contemporâneo. Juliette colaborou com artistas renomados, como Alok e Luis Fonsi na faixa "Un Ratito". Também lançou músicas com Marina Sena e Israel e Rodolffo. Essas parcerias ampliaram seu alcance no cenário musical. Em 2022, iniciou sua primeira turnê, i Foto: Reprodução do Instagram @juliette
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