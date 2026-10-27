Framework Digital leva debate sobre IA ao IT Forum Na Mata

Como transformar o avanço da inteligência artificial em resultados concretos para as empresas? Essa foi uma das principais questões discutidas no IT Forum Na Mata, encontro realizado nos dias 22 e 23 de outubro, no Distrito Itaqui, em Itapevi (SP), patrocinado pela Framework Digital.

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Com o tema "A virada exponencial: saindo da esteira linear para a multiplicidade da IA", a edição reuniu lideranças de tecnologia em uma imersão voltada à discussão de tendências, desafios de implementação e caminhos para ampliar o impacto da inteligência artificial nas operações.

Na abertura do evento, Leonardo Barros, CEO da Framework Digital, destacou que a transformação proporcionada pela inteligência artificial depende de mudanças na forma como as empresas organizam o trabalho, e não apenas da adoção de novas ferramentas. “O que gera ganho de produtividade não é a tecnologia, é redesenhar o processo”, afirmou.

O executivo também abordou como a expansão da IA agêntica exige uma nova perspectiva sobre liderança e gestão. “Na era agêntica, a liderança vai estar muito mais em como governa a autonomia do que em como se governa a execução”, acrescentou. A reflexão reforça a importância de estabelecer processos, critérios de governança e limites de autonomia para que a tecnologia amplie a capacidade de execução das equipes e gere valor para os negócios.

Da estratégia à aplicação prática da IA

A programação contou com a participação de executivos da Framework Digital em discussões sobre o cenário econômico e de inovação, a aplicação da IA nos processos produtivos, a mensuração da aceleração tecnológica e a evolução da produtividade em escala.

Leonardo Barros também moderou o painel "Como as empresas estão colocando IA na esteira de produção" ao lado de Arley Duque, vice-presidente de Operações da Framework, e dos executivos Bruno Machado, CIO da Ânima, e Paulo Scrideli, CIO da Corpay. O debate abordou os desafios de incorporar a inteligência artificial às operações e de transformar iniciativas tecnológicas em resultados aplicáveis ao negócio.

Arley Duque conduziu a sessão "Indicadores de mensuração da aceleração da IA", dedicada à discussão de métricas capazes de demonstrar os efeitos da tecnologia sobre a produtividade e a execução. No segundo dia, o executivo aprofundou o tema na apresentação "Escala e produtividade com inteligência artificial", reforçando a importância de estruturar a adoção da IA para ampliar seus benefícios nas organizações.

A programação da Framework Digital incluiu ainda a apresentação da Metodologia Symbio, conduzida por Felipe Horta, head de Inovação, e Rafael Bonaldi, especialista em IA. A sessão apresentou a abordagem que integra ferramentas, pessoas e método para apoiar a transformação dos negócios, conectando a adoção tecnológica às necessidades concretas das operações.

Da experimentação à geração de valor

Um dos principais desafios enfrentados pelas empresas na adoção da inteligência artificial é superar a fase de testes e incorporar a tecnologia aos processos de forma estruturada. Para isso, a transformação exige mais do que a escolha de ferramentas: envolve revisão de fluxos de trabalho, preparação das equipes, organização de dados, governança e definição de indicadores que permitam acompanhar os resultados.

Essa perspectiva orientou as discussões promovidas pela Framework Digital durante o encontro. Ao abordar desde o contexto econômico até a aplicação prática da IA e a mensuração de seus efeitos, a empresa contribuiu para ampliar o debate sobre como acelerar a transformação digital sem perder de vista os objetivos estratégicos das organizações.

A discussão também aponta para uma mudança na forma de pensar a engenharia e a operação de tecnologia. Em um modelo tradicional, as etapas de ideação, arquitetura, desenvolvimento, testes e implantação acontecem de maneira predominantemente sequencial. Com a inteligência artificial, diferentes frentes podem avançar em paralelo, reduzindo ciclos e ampliando a capacidade de execução, desde que existam processos, dados e mecanismos de governança adequados.

Sobre a Framework Digital

Fundada em 2009, a Framework Digital é um ecossistema de transformação digital que une estratégia e tecnologia para resolver desafios complexos de grandes marcas. Com atuação focada em inteligência artificial, engenharia de software e design de produto, a empresa acelera a inovação corporativa do diagnóstico estratégico à implantação em produção.

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