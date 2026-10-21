Robôs Humanoides da YYForce Serão Treinados Como Camareiros no Novotel Hotel

Singapura, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) (“YYForce” ou a “Empresa”), provedora tecnológica de soluções de força de trabalho, gestão de instalações e robótica comercial, anunciou a aquisição de 20 sistemas vestíveis de coleta de dados. Os novos dispositivos serão integrados diretamente ao seu programa de desenvolvimento de robôs humanoides.

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Equipados com câmeras egocêntricas de cabeça e sensores sincronizados de pulso, os sistemas capturam imagens em primeira pessoa e gravações em close-up de profissionais executando suas tarefas. Essa tecnologia registra minuciosamente cada movimento humano para análise. A YYForce implementará os equipamentos em parceria com a equipe de limpeza do Novotel Singapore on Stevens, priorizando fluxos de trabalho selecionados no setor de hospitalidade.

A iniciativa cria um conjunto de dados especializado, documentando a execução de rotinas de serviço pela equipe de limpeza experiente. Após revisão, anotação e processamento técnico, as demonstrações passarão a apoiar pesquisas em aprendizado de robôs, além do desenvolvimento e avaliação de tarefas, incluindo projetos baseados em modelos de visão-linguagem-ação (VLA).

Foco Inicial: Demonstrações de Limpeza

A coleta de dados se concentrará em tarefas selecionadas, incluindo:

Preparação de camas e roupas de cama: Mapeamento de sequências de arrumação de cama, manuseio de roupas de cama e arrumação de travesseiros.

Mapeamento de sequências de arrumação de cama, manuseio de roupas de cama e arrumação de travesseiros. Organização de toalhas e comodidades: Dobrar toalhas, posicionar e reabastecer os suprimentos dos quartos dos hóspedes.

Dobrar toalhas, posicionar e reabastecer os suprimentos dos quartos dos hóspedes. Atividades de limpeza selecionadas: Higienização de superfícies e o manuseio preciso de ferramentas e insumos de limpeza.





As demonstrações capturam sequências completas de tarefas, interações precisas entre mãos e objetos, além de variações em ambientes operacionais reais. A tradução das demonstrações humanas em capacidades robóticas exigirá processamento complementar, testes controlados e adaptação ao hardware selecionado.

"O acesso a ambientes operacionais reais e a equipes de serviço experientes é fundamental para a nossa estratégia de desenvolvimento robótico", disse Mike Fu, CEO da YYForce. “A iniciativa nos ajudará a documentar a execução prática das tarefas de limpeza e a avaliar o impacto de tais demonstrações no aprendizado de robôs humanoides. Nossa prioridade é estruturar bases de dados eficientes, validar tarefas individuais e avançar rumo a aplicações práticas nos setores de hospitalidade e gestão de instalações."

Apoio à Estratégia de Robótica da YYForce

A iniciativa integra a estratégia macro da YYForce de conectar a experiência da força de trabalho, a gestão de instalações e a robótica para transformar a prestação de serviços por meio da tecnologia.

O processo de desenvolvimento inclui revisão de qualidade das gravações, anotação de atividades selecionadas, preparação de conjuntos de dados de treinamento e validação do impacto das demonstrações no desempenho dos robôs. A avaliação inicial priorizará a conclusão das atividades, a repetibilidade e a execução segura em condições controladas.

Além disso, a coleta de dados seguirá os procedimentos operacionais do hotel e as regulamentações vigentes de proteção de dados. Antes do início das gravações, a Empresa garantirá que os procedimentos de coleta incluam notificação e consentimento dos participantes, privacidade dos hóspedes, controles de acesso e definição dos usos permitidos para o material gravado.

A iniciativa consiste em um programa em fase de desenvolvimento. A aquisição dos sistemas e a coleta de demonstrações não estabelecem, de forma imediata, capacidades humanoides autônomas ou viabilidade para implementação comercial.

Sobre a YYForce Inc.

A YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) é uma provedora tecnológica de soluções para força de trabalho e serviços integrados de gestão de instalações. A empresa está desenvolvendo plataformas de força de trabalho com inteligência artificial e expandindo seus recursos em robótica comercial para oferecer suporte a clientes nos segmentos de hospitalidade, gestão de instalações e demais indústrias de serviços.

Para mais informações, visite www.yyforce.ai.

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. A Empresa baseia essas declarações de previsão nas suas expectativas e projeções sobre eventos futuros, obtidas das informações atualmente disponíveis. É possível identificar as declarações de previsão por aquelas que não são de natureza histórica, particularmente as que usam terminologias como “pode”, “deve”, “espera”, “antecipa”, “contempla”, “estima”, “acredita”, “planeja”, “projeta”, “prevê”, “potencial” ou “espera” ou a forma negativa desses ou de termos semelhantes. As declarações de previsão incluem declarações sobre a implementação planejada de equipamentos, a coleta de dados, o treinamento de robótica, o desenvolvimento técnico e as possíveis aplicações comerciais. Tais declarações têm por base expectativas e projeções atuais que envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes.

Esses riscos incluem o desempenho dos equipamentos, a qualidade e a usabilidade dos dados, os direitos sobre os dados e os requisitos de privacidade, os acordos de colaboração, os desafios técnicos na transferência de demonstrações humanas para sistemas robóticos, os custos de desenvolvimento, a validação de segurança e a adoção comercial, além de outros riscos descritos nos documentos apresentados pela Empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, inclusive na seção "Fatores de Risco" do seu relatório anual mais recente. O leitor não deve depositar confiança indevida nas declarações de previsão, que são válidas somente até a presente data. A YYForce não assume nenhuma obrigação de atualizar tais declarações de previsão, exceto quando exigido por lei.

Contato para Investidores

Jason Zhi Yong Phua, Diretor Financeiro

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Contato de Relações com Investidores

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9850330)