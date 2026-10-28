CashMe intensifica presença no Centro-Oeste e Minas Gerais

A CashMe está mais presente em Cuiabá (MT), Uberlândia (MG) e Campo Grande (MS). A empresa intensifica sua atuação nessas regiões com o objetivo de oferecer mais suporte aos parceiros e levar o crédito imobiliário a mais profissionais e clientes, mantendo-se próxima de quem faz o negócio acontecer em cada localidade.

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O movimento foi impulsionado pelo CashMe Road, projeto que leva a CashMe para as principais praças de atuação em todo o Brasil. E em outubro deste ano, realizou três eventos nessas cidades. Em cada encontro, a CashMe reuniu profissionais do mercado para conversar sobre negócios, criando um espaço de troca direta entre quem atua no setor e o time da CashMe.

A iniciativa reflete a forma como a empresa entende o seu crescimento: com presença e relacionamento. Para a CashMe, estar perto dos parceiros é o que permite unir a expertise da empresa em crédito imobiliário à vivência dos profissionais de cada praça, trocando experiências e construindo, juntos, caminhos que fortalecem os negócios em cada região. “Cada encontro mostrou o quanto o relacionamento move o nosso negócio. Queremos estar cada vez mais perto dos nossos parceiros para crescermos juntos”, destaca Magally Aleixo, diretora comercial da CashMe.

Com a presença reforçada em Cuiabá, Uberlândia e Campo Grande, parceiros e clientes dessas regiões contam com um canal mais próximo para tirar dúvidas, entender as soluções de crédito imobiliário da CashMe e desenvolver novas oportunidades de negócio no dia a dia. Esse contato é feito por uma equipe própria da CashMe nas regiões, que atua lado a lado com os parceiros e oferece atendimento consultivo em soluções como o Crédito com Garantia de Imóvel e o Crédito para Construção.

Os três eventos de outubro marcam mais uma etapa desse movimento e reforçam o compromisso da CashMe em crescer ao lado de seus parceiros. A empresa segue com o propósito de ampliar o acesso ao crédito e fortalecer a rede de profissionais que fazem parte da sua trajetória.

Sobre a CashMe

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A CashMe é uma fintech do Grupo Cyrela especializada em crédito com garantia de imóvel (home equity). Atua com operações para pessoas físicas e jurídicas, oferecendo contratação digital e atendimento consultivo. Desde sua criação, já concedeu mais de R$ 6 bilhões em crédito e atendeu mais de 9 mil clientes em todo o Brasil.