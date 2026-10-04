Giovanna Lancellotti presencia morte de eleitor durante votação: 'horrível'

Um homem morreu às 12h43 após passar mal enquanto aguardava para votar em um local de votação no Rio de Janeiro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), a identidade dele não foi revelada.

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A atriz Giovanna Lancellotti estava no mesmo local e relatou o episódio em suas redes sociais. Ela afirmou que o homem estava ao seu lado e criticou o tempo para a chegada do atendimento médico.

Foi do meu lado. Foi horrível, o atendimento médico demorou uma hora e quarenta minutos para chegar, disse a atriz ao comentar uma publicação sobre o caso.



Giovanna Lancellotti em sua postagem nas redes sociais, onde criticou a demora no atendimento ao eleitor que passou mal. Foto: Reprodução



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-RJ) contestou a informação sobre a demora. O órgão confirmou que foi acionado para a ocorrência e que a solicitação passou pela regulação médica às 11h59.





De acordo com o SAMU, a ambulância chegou ao local às 12h28, o que representa um tempo de 29 minutos após o acionamento para o atendimento.

Giovanna relatou ainda que voluntários, incluindo médicos que estavam no local, tentaram realizar massagem cardíaca no eleitor. "Mas antes mesmo da chegada do Samu, o homem já estava sem vida", afirmou.

O Corpo de Bombeiros informou que o Quartel da Barra da Tijuca foi acionado às 11h51 para uma ocorrência na Rua Rosalina Brand 200, endereço do Ginásio Experimental Tecnológico (GET) República da Colômbia.

Os bombeiros esclareceram que o atendimento ficou a cargo do Samu, por estar mais próximo do endereço. A corporação foi acionada novamente às 14h02 para o recolhimento do corpo do homem de 62 anos, que foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro.

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O TRE-RJ detalhou que o eleitor passou mal em um dos corredores do local de votação. A informação preliminar era de que ele teria sofrido uma parada cardíaca.