A atriz Giovanna Lancellotti desfrutou de um dia ensolarado no mar neste sábado (22). Acompanhada do noivo, Gabriel David, e dos cachorros do casal, Giovanna fez um passeio de barco e compartilhou os momentos felizes e tranquilos nas redes sociais.



“Sábado perfeito com eles”, escreveu a atriz na legenda da publicação.



Para o passeio, Giovanna escolheu um biquíni preto de lacinho e maxi-óculos de sol. Nos comentários, tanto famosos quanto seguidores elogiaram a beleza natural da atriz.







