O cantor Nego do Borel se envolveu em uma briga com Luiz Otavio Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, em um bar de São Paulo, nesta sexta-feira (21). O conflito teve início após uma troca de farpas nas redes sociais, onde Luiz desafiou o cantor para uma luta, acusando Borel de “só bater em mulher”.



Fofoca boa é fofoca com video: Nego do Borel levando um tapa na cara do filho do Otávio Mesquita pic.twitter.com/YIsNNWy4Cc — Matheus (@odontinho) June 22, 2024

Ao chegar ao bar, a discussão começou e foi registrada em vídeo por Nego do Borel. A briga escalou para fora do estabelecimento, onde Luiz agrediu o cantor com um tapa após Nego do Borel ofender seu pai. O funkeiro postou o vídeo nas redes sociais e ameaçou processar Luiz.

Luiz Otavio esclareceu a situação em suas redes sociais, afirmando que foi tirar satisfação pessoalmente após Nego do Borel fazer comentários ofensivos sobre ele e sua namorada. Ele explicou que perdeu o controle quando o cantor insultou seu pai e reafirmou que, se isso se repetir, reagirá novamente.

A situação gerou grande repercussão nas redes sociais, com ambos os envolvidos defendendo suas ações diante do ocorrido.