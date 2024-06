Nego do Borel foi surpreendido no trânsito do Rio de Janeiro

O influenciador Fernando Rocha, conhecido por criar conteúdo de humor no trânsito do Rio de Janeiro, surpreendeu o público dar um tapa em Nego do Borel. O registro foi feito na orla da Praia da Barra da Tijuca, na última sexta-feira (14), e ultrapassou 4 milhões de visualizações.

Leia: Galã de Hollywood se sente grato após acusações de canibalismo e assédio

No vídeo, Fernando se aproxima de uma motocicleta e dá um tapa no capacete do passageiro que estava na garupa. Ele só não esperava ser Nego do Borel. O cantor, inclusive, não gostou nada da brincadeira.

“[…] E aí, parceiro? Não faz isso não. […] Tu quer foto comigo tu tira, agora tu quer ficar de doideira?”, disparou Nego. Já o influenciador tirou sarro do artista. “Apostei R$ 100 em tu. Apanhou pro MC Gui, não vai apanhar pra mim”, disse dando risada.

Veja o vídeo: