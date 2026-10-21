Teleton 2026 traz encontro de Xuxa, Eliana e Angélica e volta de Virginia ao SBT

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O SBT anunciou a exibição oficial do programa de TV "Teleton 2026", nos dias 6 e 7 de novembro. A tradicional maratona solidária chega à sua 29ª edição com a meta de arrecadar 30 milhões de reais. O valor servirá para contribuir com os trabalhos desenvolvidos pela AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

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Xuxa Meneghel, Angélica e Eliana estão confirmadas entre os principais destaques da atração. As três apresentadoras protagonizaram um encontro histórico na televisão em 2023 e voltam a participar da mobilização em prol da entidade beneficente. A emissora ainda não confirmou se o trio dividirá o palco nesta edição do evento.

A atração também vai contar com a participação da influenciadora Virginia Fonseca, nove meses depois de ela deixar a emissora, onde apresentava o “Sabadou com Virginia”. A influencer vai comandar o “Teleton 2026” na faixa do início da noite no sábado, pouco antes de Patricia Abravanel assumir a parte do encerramento.

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Mobilização e atrações confirmadas

A campanha deste ano apresenta como tema "O que te move?". A iniciativa pretende mobilizar o público em torno da relevância da solidariedade, ressaltando o impacto gerado pelas doações enviadas à instituição.

A grade televisiva reúne apresentadoras e personalidades para a maratona, como Maísa e os integrantes da família Abravanel, entre eles Patrícia, Rebeca, Silvia, Renata, Daniela e Cíntia

A programação musical conta com a presença de diversos artistas da música brasileira, incluindo Ana Castela, Daniel, Luiza Possi, Gustavo Mioto, Melody, Péricles, Mumuzinho, Nattan e Priscilla Alcântara.

Novidades digitais e arrecadação antecipada

A transmissão inclui novidades voltadas ao ambiente virtual. Uma delas envolve o "Missão Teleton", formato concebido para reunir influenciadores em equipes com o objetivo de mobilizar seguidores nas redes sociais para a causa solidária.

Outra produção confirmada é o "Teleton Cast", série de entrevistas conduzida por Flavia Travassos na plataforma YouTube. As gravações começam nesta quarta-feira (21/10). Os conteúdos produzidos abordarão temas sociais como capacitismo, envelhecimento e esporte adaptado.

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As doações para a campanha solidária já podem ser feitas antes da transmissão televisiva. A arrecadação financeira obtida será destinada à manutenção e à ampliação dos atendimentos prestados pela AACD, entidade que oferece assistência a pessoas com deficiência física.