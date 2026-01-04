Serginho Groisman vai ao 'Programa Silvio Santos' deste domingo (4/1)

Em sua primeira edição de 2026, o “Programa Silvio Santos” receberá um convidado para lá de especial: o apresentador Serginho Groisman, que comanda o “Altas horas” na Globo. A atração vai ao ar na noite deste domingo (9/1), no SBT/Alterosa.

O bom filho à casa torna, diz o ditado. Pois no SBT, Serginho comandou o “Programa Livre”, atração de auditório que foi ao ar de 1991 a 2001. Jovens formavam a plateia e o apresentador recebia bandas, fazia entrevistas com artistas e personalidades, além de promover debates.

Serginho recebeu ali o estreante Charlie Brown Jr, os mineiros do Jota Quest, os saudosos Mamonas Assassinas, Legião Urbana, Titãs, Ira! e Skank, entre outras estrelas do rock nacional, além de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Jorge Ben Jor.



Naquele palco democrático, o microfone estava aberto tanto para Sidney Magal quanto para Raimundos. Até dona Ruth Cardoso, então primeira-dama do país, foi lá conversar com Serginho.



Hoje à noite, Groisman vai ganhar homenagem no quadro “Sala do artista”. Patricia Abravanel, que comanda a atração, entregará a ele um VT repleto de cenas emocionantes de sua carreira. Aos 75 anos, Serginho tem cerca de três décadas de trajetória, com passagens também pela TV Cultura e TV Gazeta.

Bastidores do “Programa Livre”, episódios com Silvio Santos, a experiência de dar voz aos jovens foram temas abordados por ele com Patrícia Abravanel e com os integrantes do júri do “Show de calouros”, formado por Décio Piccinini, Flor Fernandez, Mara Maravilha, Nelson Rubens, Sérgio Mallandro e Sônia Lima.

Touro mecânico

O primeiro “Programa Silvio Santos” do ano recebe também a “boiadeira” Ana Castela, que participará do quadro “Qual é a música” com CountryBeat, Duda Bertelli e a dupla Léo & Raphael.



Patricia Abravanel fará um desafio a Ana e aos outros convidados. Um touro mecânico foi montado nos corredores do SBT e vence a brincadeira quem conseguir ficar o maior tempo montado no brinquedo.

Ana Castela topou o desafio proposto por Patricia Abravanel e montou no touro mecânico instalado nos estúdios do SBT Gabriel Cardoso/SBT



Outro destaque da TV brasileira, Cissa Guimarães também estará no “Programa Silvio Santos” deste domingo. A apresentadora do “Sem censura” (TV Brasil) participa do “Jogo das três pistas” e conversa com Patrícia sobre sua trajetória artística, iniciada em 1977 no teatro. Depois, ela se destacou no comando do “Vídeo show” (Globo). Também fez as novelas “O clone”, “Caminho das Índias” e “Salve Jorge”.

Fafá, pioneira do Teleton



O quadro “Jogo das três pistas” vai contar com uma estrela da MPB: Fafá de Belém, que comemora 50 anos de trajetória artística.



A cantora revela um episódio que a marcou para sempre: aos 18 anos, teve o apoio de Silvio Santos para divulgar seu trabalho, ainda na época da antiga TVS.

Fafá de Belém contou a Patricia Abravanel que cantou na primeira edição do programa 'Teleton' e também fez homenagem a Silvio Santos Gabriel Cardoso/SBT



Desde 1998, Fafá participa de todas as edições do “Teleton”, maratona televisiva promovida pelo SBT em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Aliás, a paraense abriu a primeira edição desse programa cantando “Depende de nós”, música de Ivan Lins e Vitor Martins.



Mais cedo, às 11h15 deste domingo, Celso Portiolli comanda o quadro “Passa ou repassa” no programa “Domingo legal”. Participam do primeiro duelo do ano o time azul, com Bárbara Bruno, Wagner Santisteban e Adriana Alves, e a equipe amarela, que reúne Wellington Muniz, o Ceará, Criss Paiva e Rodrigo Capella.



No quadro “De quem é essa mansão?”, Portiolli, Mileyde (Marlei Cevada) e Fala Silva (Pedro Manso) percorrem luxuosa residência em busca de pistas para descobrir o seu dono.

“PROGRAMA SILVIO SANTOS COM PATRICIA ABRAVANEL”

Neste domingo (4/1), às 19h, no SBT/Alterosa

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“DOMINGO LEGAL”

Neste domingo (4/1), às 11h15, no SBT/Alterosa