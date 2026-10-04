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ELEIÇÕES 2026

Circulando nas redes: Xuxa foi barrada na seção eleitoral neste domingo?

Gravação é antiga e mostra uma situação ocorrida em uma eleição anterior. Na ocasião, Xuxa havia esquecido o documento no carro

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Repórter
04/10/2026 20:39 - atualizado em 04/10/2026 20:42

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Vídeo antido de Xuxa voltou a circular como se fosse das eleições neste 4 de outubro
Vídeo antido de Xuxa voltou a circular como se fosse das eleições neste 4 de outubro crédito: Redes sociais / Reprodução

Um vídeo de Xuxa Meneghel sendo impedida de votar por não estar com um documento de identificação voltou a circular nas redes sociais neste domingo (4/10), dia do primeiro turno das eleições de 2026. As publicações, porém, sugerem que as imagens foram registradas hoje, o que não é verdade.

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A gravação é antiga e mostra uma situação ocorrida em uma eleição anterior. Na ocasião, Xuxa havia esquecido o documento no carro. A artista pediu que uma pessoa fosse até o veículo buscar o documento para que pudesse votar.

A situação voltou a ganhar repercussão justamente no dia da votação de 2026, com usuários das redes sociais compartilhando o vídeo sem deixar claro que se trata de uma gravação antiga. A estratégia faz com que as imagens pareçam mostrar um episódio ocorrido neste domingo.


@xuxa.xou

Dever cumprido! Xuxa acaba de votar no Rio de Janeiro


? som original - Xuxa Xou

Uma página de fãs no TikTok, inclusive, brincou com a situação em uma publicação recente. "E quando não deixaram a Xuxa votar porque ela tinha esquecido o documento com foto no carro dela". 


@xuxa.xou

E quando a Tia Xuxa foi impedida de votar porque estava sem o documento com foto que comprovava sua identidade? Queriam ter certeza de que a Xuxa era realmente a Xuxa ????????????


? som original - Xuxa Xou

A artista de 63 anos também votou normalmente neste 4 de outubro em um colégio eleitoral no Rio de Janeiro. No local, chamou a atenção de eleitores e mesários, que a abordaram para tirar fotos. Veja momento em que a artista votou: 


@xuxa.xou

Dever cumprido! Xuxa acaba de votar no Rio de Janeiro


? som original - Xuxa Xou

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