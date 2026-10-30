Maquiagem após os 60: um detalhe no acabamento pode destacar rugas ao redor dos lábios, e a escolha da base faz mais diferença do que parece, explica maquiador

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Linhas de expressão ao redor da boca, conhecidas como rugas de código de barras, surgem naturalmente com a passagem dos anos. Para mulheres de 50 e 60 anos que desejam amenizar esse visual, Roberto Siguero, maquiador oficial da Lancôme Espanha, esclarece que a maquiagem não elimina essas marcas: "Não há nada realmente que o disfarce, mas é verdade que existem produtos que as marcam menos".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Bases fluidas e cautela com acabamentos em pó

O maquiador orienta descartar produtos com textura em pó na região labial, pois esse acabamento acentua as linhas. A recomendação prioriza bases muito fluidas e transparentes, trabalhadas de forma específica para construir uma cobertura natural sem penetrar nas dobras da pele.

Leia Mais

Outro recurso indicado por Siguero envolve a aplicação de um primer no rosto. O produto age na suavização das linhas de expressão antes da cobertura principal, embora não funcione como cosmético preenchedor.

Técnica com lápis labial e batom mate

A definição dos lábios representa etapa indispensável para evitar o aspecto desbotado provocado pelo código de barras. Logo após espalhar a base, o maquiador aplica um lápis de contorno em toda a borda da boca, podendo preencher toda a extensão labial.

O lápis segura o produto posterior e bloqueia a migração da cor pelas rugas ao longo do dia. Na etapa seguinte, batons com acabamento mate oferecem a fixação necessária, mantendo o resultado estável e preservado por mais tempo.

Opção de base com fórmula em sérum

A base "Teint Idole Ultra Wear Care & Glow", da Lancôme, custa 36,40 euros, cerca de 220 reais, e reúne propriedades indicadas para essa necessidade. Desenvolvido com tecnologia neo-glow, o produto entrega luminosidade natural contínua por 24 horas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Sua formulação combina sérum com ácido hialurônico e ácido mandélico para hidratar e aperfeiçoar a pele. Por ser resistente à transferência, a base não se acumula nas linhas de expressão e previne a marcação do código de barras labial.