Mãe de Virginia Fonseca relembra quando era faxineira nos EUA

Margareth Serrão estreia nesta quarta-feira, 21, na segunda temporada de "Poderosas do Cerrado", produção veiculada pelo Globoplay. Durante o evento de lançamento da série, realizado em Goiânia na noite da última terça-feira, 19, a participante adiantou que o público vai acompanhar relatos sobre a sua trajetória antes do nascimento da filha, a influenciadora Virginia Fonseca.

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No evento, ela explicou que pretende abordar abertamente a rotina de trabalho que mantinha fora do país no período anterior à maternidade.

Passado de trabalho nos Estados Unidos

"Eu já fui faxineira nos EUA, com muito orgulho", destacou Margareth ao recordar essa etapa da vida. Ela lembrou que chegou a ter a própria empresa de limpeza e trabalhou até os oito meses de gestação de Virginia.

A fase vivida no exterior ainda mexe com os sentimentos de Margareth. Por causa dessa ligação, ela planeja revisitar o antigo ofício durante uma viagem de Réveillon para matar a saudade.

"Era uma época maravilhosa, de perrengue, mas a gente estava vivendo", pontuou a respeito das lembranças e dos amigos que fez naquela época.

Relação e sintonia com o elenco

Com o apoio declarado de Virginia para integrar a série, Margareth relatou como lidou com a distância de idade em relação às outras protagonistas. Enquanto as colegas de elenco estão na faixa dos 27 aos 30 anos, ela tem 60 anos.

Apesar da diferença etária, Margareth garantiu que a sintonia foi imediata e o grupo se aproximou ao longo do projeto.

"Parece que a minha cabeça batia com a delas. Ou seja, eu ainda estou na juventude", comemorou sobre a convivência nos bastidores.

Participantes de Poderosas do Cerrado