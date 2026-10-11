Virginia Fonseca e Vini Jr encerram namoro pela 2ª vez: 'Sem conflitos'

RÁDIO TUPI

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Virginia Fonseca, de 27 anos, e o jogador Vini Jr., de 26, encerraram o namoro pela segunda vez. A equipe da influenciadora digital confirmou o término neste domingo (11/10), após especulações sobre crise entre o casal. Até o momento, nem a empresária nem o atleta do Real Madrid se manifestaram de forma direta nas redes sociais.

A assessoria de imprensa de Virginia esclareceu que a separação ocorreu em termos pacíficos e negou desentendimentos durante a estadia dela em Madri, onde o esportista reside. Ao oficializar a decisão, a equipe declarou: "Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal".

Viagem para os Estados Unidos

Na noite desse sábado (10/10), Virginia desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, com os três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 2. O voo ocorreu no mesmo período em que surgiram boatos de divergências na Espanha.

Na cidade americana, também está Zé Felipe, pai das crianças e ex-marido da apresentadora, instalado no local para passar uma temporada. A separação ocorreu dias após a influenciadora planejar deixar pertences das crianças na residência de Vini Jr. para facilitar viagens à Europa.

A empresária havia comprado roupas de inverno para os filhos e já mantinha bolsas, perfumes e vestuário na mansão do atleta, com quem trocou aliança de compromisso.

Histórico do relacionamento

Virginia e Vini Jr. assumiram o namoro publicamente em outubro de 2025. Sete meses depois, em maio de 2026, colocaram ponto-final na união pela primeira vez. A volta aconteceu em julho de 2026, com anúncio em evento em Goiânia logo após o fim da Copa do Mundo.

A partir daquele momento, a influenciadora passou a viajar com frequência para a Espanha para acompanhar o atacante. O novo período durou cerca de três meses.

No primeiro rompimento, a própria empresária publicou mensagem nas redes sociais explicando que não abria mão de seus princípios. Ela afirmou na ocasião preferir "ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer" e pediu respeito.

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O jogador também se manifestou na época para agradecer pela convivência: "obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado!". Desta vez, a comunicação sobre o desfecho partiu apenas dos representantes de Virginia.