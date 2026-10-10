Festival Psiu Poético celebra 40 anos em Montes Claros

Montes Claros, no Norte de Minas, tem sido palco de uma invasão da criação poética, com exposição e declamação de poemas e lançamentos de livros em diferentes espaços. A cidade vem sendo movimentada com a realização da 40ª edição do Festival Arte Contemporânea Psiu Poético, que chega aos 40 de existência e se consolida como o mais longínquo evento dedicado à poesia no Brasil. Iniciada em 3 de outubro, a programação vai até esta segunda-feira (12/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao longo de quatro décadas, o Psiu Poético contou com as presenças de grandes nomes da poesia brasileira em suas edições, dentre eles, Thiago de Mello (1926-2022), Waly Salomão (1843-2003), Gilberto Mendonça Teles (1931-2024), Luiz Turiba (1950-2026), George Maltner e Adélia Prado.

"O Psiu Poético celebra a vitalidade da poesia, o envolvimento da linguagem em acordar o ser humano a partir do seu texto", afirma o poeta agente cultural Aroldo Pereira, idealizador e criador do festival de poesia e que segue à frente do evento.

Na atual edição, a iniciativa tem como lema "40 anos de poesia, voz e resistência". "Muita gente não sabe nem pretende ser poeta. Mas, pela relação que a pessoa tem com a linguagem do poeta, ela se transforma em um grande poeta-leitor. Então, esse diálogo com a poesia é muito importante", completa Aroldo, líder do Grupo de Literatura e Teatro Transa Poética. Ele afirma que inspirou sua criação poética e o festival no escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade, natural de Itabira.

Atrações

Em sua 40ª edição, o Festival Psiu Poético conta com uma exposição de 330 poesias e poemas enviados por escritores de vários estados brasileiros. Ela pode ser conferida gratuitamente no Centro Cultural de Montes Claros.

As atividades gratuitas se estendem a outros espaços públicos da cidade, como o Parque Ambiental Sagarana, onde, na manhã deste sábado (10/10), os poetas homenageados e outros participantes do festival declamaram poesias e poemas ao ar livre. Houve também a declamação de poemas escritos em garrafinhas de vidro (de cerveja long neck) descartáveis.

Nesta segunda-feira, em comemoração ao Dia das Crianças, haverá uma vasta programação no Parque Municipal Milton Prates, com lançamento de livros infantis e música ao vivo.

Aroldo Pereira também "exportou" o Festival Psiu Poético para outras cidades brasileiras, já tendo promovido edições do evento em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Ainda neste mês, vai coordenar uma programação do festival de poesia em Salvador, com atividades em diferentes espaços da capital baiana.

Inspiração em Drummond

"Os 40 anos do Psiu Poético representam a geografia da poesia do Brasil, mostrando os poetas de diferentes estados do país que participam do festival", destaca Aroldo Pereira.

O escritor e poeta salienta que a 40ª edição do Psiu Poético também rememora o caminho que foi traçado ao longo de quatro décadas e a própria origem do evento dedicado à divulgação e à valorização da poesia. Nesse sentido, lembra que, ao se tornar poeta e criar o festival em 1986, se inspirou no escritor Carlos Drummond de Andrade.

“Quando eu era garoto, dialoguei com o próprio Carlos Drummond de Andrade, na residência dele, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde ele era vizinho da minha irmã. Em uma das conversas, me contou que, na década de 1930, veio a Montes Claros, para ser padrinho do Cyro dos Anjos (escritor imortal da Academia Brasileira de Letras – 1906/1994)", relata Pereira, contando que também tem como uma de suas referências a "poesia popular" do compositor, poeta e repentista norte mineiro Teo Azevedo (1944-2024).

Participante da Holanda

Uma das participantes da 40ª edição do Psiu Poético é a escritora e poeta Mara Parrela. Nascida em Montes Claros, há anos ela reside na Holanda. A escritora atravessou o Atlântico e retornou à terra natal para participar do festival contemporâneo de arte e poesia, o que já fez em outras ocasiões, como em 2025, quando foi uma das poetas homenageadas do evento.

"O Psiu Poético é um movimento muito diverso. Sempre agendo minhas vindas aqui para as ocasiões do festival, a fim de participar desse evento e fortalecer o movimento cultural da literatura e da poesia", comenta Mara Parrela, destacando a importância de Montes Claros como "polo da poesia". "Venho para agregar e me alimentar da poesia, que é o que me faz viver", confessa.

Para Mara Parrela, o Psiu Poético transformou-se no mais longínquo festival da poesia no Brasil por ser visto como um evento de resiliência da criação poética. "A inquietude é uma palavra que nos movimenta e movimenta todos os poetas", pontua.

Homenagens

A cada edição, o Psiu Poético tem escritores e poetas homenageados de diferentes partes do país. Na 40ª edição do festival, os homenageados são: Maria Cida Neri e Dario Teixeira Cotrim (Montes Claros), Jorge Ventura e Tatiana Cobbett (Rio de Janeiro), Deomídio Macedo (Salvador); e Rodrigo Leste (Belo Horizonte).

"A arte e a cultura representam uma mola que movimenta o mundo e o universo. E este é um evento, promovido com muita competência há tantos anos, que demonstra que esta cidade é totalmente voltada para a poesia e para a cultura. Este movimento é algo de se admirar", enfatiza a poeta Tatiana Cobbett.

"Participar do Psiu Poético nesse momento emblemático de resistência cultural é ter a certeza de que estamos no caminho certo", avalia o poeta carioca Jorge Ventura.

Por sua vez, o escritor baiano Deomídio Macedo revela que marca presença no Psiu Poético há 20 anos. "Sempre é uma alegria estar aqui", diz.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A escritora Maria Cida Neri participa do festival de poesia há mais de 30 anos. "Ser homenageada no Psiu Poético é motivo de muita alegria e muita honra. Mas também acredito que é motivo de muita responsabilidade. Festival é um movimento de resiliência da poesia, porém também temos que lutar para que o Psiu Poético seja sempre permanente", conclui.