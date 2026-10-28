PAM Saint-Gobain conquista dois prêmios nas FENASAN 2026

A PAM Saint-Gobain, marca especializada em soluções para transportes de água e efluentes, foi reconhecida nas categorias Social e Governança do Prêmio AESabesp para Expositores 2026, durante o encerramento da Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan), em São Paulo. Entre as novidades na exposição, a marca apresentou a versão da linha Control + para redes de esgoto, tubos de PVC e novas conexões e válvulas.

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A empresa participou da premiação de expositores, que reconhece iniciativas e projetos de destaque nas áreas ambiental, social e de governança, além de inovação tecnológica, atendimento ao cliente e melhor estande. Nas categorias em que a marca foi premiada, a avaliação considerou aspectos como desenvolvimento humano e formação de pessoas, em Social, e práticas ligadas à ética, à transparência e à gestão corporativa, em Governança.

Na categoria Social, a PAM destacou ações de diversidade e inclusão, desenvolvimento de pessoas, bem-estar dos colaboradores e projetos de impacto positivo nas comunidades onde atua. Em Governança, apresentou iniciativas voltadas ao fortalecimento da governança corporativa, com foco em transparência, gestão responsável, sustentabilidade e integração dos princípios ESG à estratégia do negócio.

“Ser reconhecida pela AESabesp nos âmbitos Social e Governança mostra que a forma como trabalhamos importa tanto quanto o que entregamos. Investir na formação das pessoas e conduzir o negócio com ética e transparência faz parte de como a PAM quer contribuir para a universalização do saneamento no país”, afirma Augusto Bastos, diretor-geral PAM LATAM.

Em 2025, a PAM recebeu o prêmio de Melhor Estande da Fenasan. Neste ano, a marca chegou à sua 23ª participação na feira.

Novidades no estande

No estande de 110m², a PAM apresentou a linha Control+ para redes de esgoto, tubos de PVC-U Ocre, colar de tomada em ferro dúctil e a válvula gaveta GTW PEAD, além de um espaço dedicado à PAM Serviços.

“Levamos à Fenasan soluções para as duas pontas do sistema — água e esgoto —, e as conversas no estande confirmaram que profissionais do setor buscam redes mais seguras e fáceis de verificar logo na instalação”, diz Pedro Taves, diretor comercial e Marketing LATAM da PAM.

Pela primeira vez no evento, o estande também contou com espaços da Chryso e da Fosroc, marcas também do Grupo Saint-Gobain, especializadas em químicos para construção. A presença conjunta faz parte da estratégia One Saint-Gobain, que integra negócios, tecnologias e marcas do grupo para responder de forma completa aos desafios de cada mercado.

Para aproximar o público das soluções apresentadas, a PAM promoveu duas ativações durante o evento, que ampliaram o engajamento e a experiência dos participantes com a marca: o mascote Tubito, que interagiu com os visitantes ao longo da feira, e uma demonstração prática do tampão Korumin, com estampagem de ecobags em tempo real, que resultou em mais de 700 peças personalizadas. Além disso, o estande recebeu mais de 1.000 visitantes por dia.

Edição recorde

Realizada pela AESabesp em comemoração aos 40 anos da associação, a edição de 2026 da Fenasan e do 37º Encontro Técnico reuniu 40 mil participantes, entre visitantes, congressistas e especialistas, de todos os estados brasileiros e de 29 países, segundo a organização. Foram 504 marcas expositoras em dois pavilhões do Expo Center Norte, o maior número da história do evento. Os debates giraram em torno da modernização dos serviços, da atração de investimentos e das metas de universalização do Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), que prevê, até o fim de 2033, acesso a água potável para 99% da população e coleta e tratamento de esgoto para 90%.

Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil

A PAM, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios, como conexões, válvulas e tampões da marca global PAM. Guiada pelo mote “Porque a água é essencial”, a empresa oferece soluções completas para infraestrutura de água e efluentes, além de atender setores como indústria, irrigação, mineração e construção civil em toda a América Latina. Com uma equipe de mais de 1.000 colaboradores, a PAM contribui anualmente com a instalação de mais de 1.000 quilômetros de tubulações no Brasil, reforçando seu compromisso com a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável.

Sobre a Saint-Gobain

Líder mundial em construção leve e sustentável, a Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais e serviços para os mercados residencial, não residencial e de infraestrutura. Suas soluções integradas e inovadoras oferecem sustentabilidade, desempenho e bem-estar aos seus clientes. O Grupo é guiado pelo propósito “MAKING THE WORLD A BETTER HOME”.



- €46,5 bilhões em vendas em 2025;

- 162.000 funcionários em 81 países;

- Compromisso de zerar as emissões líquidas de carbono até 2050.

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