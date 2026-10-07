Animais
Pequenos, mas poderosos: animais minúsculos com habilidades impressionantes
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Besouro-rinoceronte — uma força descomunal Os besouros-rinocerontes estão entre os grandes exemplos de força proporcional ao tamanho do corpo. Algumas espécies conseguem movimentar cargas muitas vezes superiores ao próprio peso. A força ajuda principalmente nas disputas entre machos e na movimentação pelo ambiente. Foto: Adrian Pingstone wikimedia commons
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Formiga-tecelã — força que se multiplica As formigas-tecelãs conseguem sustentar cargas várias vezes superiores ao próprio peso e ficam ainda mais impressionantes quando trabalham juntas. Elas formam verdadeiras correntes com os corpos para aproximar folhas, usadas na construção de seus ninhos. Foto: Oecophylla smaragdina
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Camarão-louva-a-deus — um golpe em alta velocidade Apesar do tamanho modesto, algumas espécies de camarão-louva-a-deus possuem apêndices capazes de desferir golpes extremamente rápidos. O movimento pode quebrar conchas de presas resistentes e produz efeitos intensos na água ao redor do impacto. Foto: Jens Petersen wikimedia commons
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Tardígrado — especialista em sobreviver Com menos de um milímetro em muitas espécies, o tardígrado ganhou fama por sua extraordinária resistência. Em estado de dormência, alguns conseguem suportar desidratação extrema, temperaturas severas e níveis de radiação que seriam fatais para muitos outros animais. Foto: Goldstein lab - wikimedia commons
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Pulga — campeã dos grandes saltos Uma pulga mede apenas alguns milímetros, mas suas pernas traseiras funcionam como poderosas estruturas de propulsão. Dependendo da espécie, ela consegue saltar distâncias equivalentes a muitas vezes o comprimento do próprio corpo, facilitando a passagem entre hospedeiros. Foto: Flickr Sergi Roca
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Besouro-bombardeiro — defesa química surpreendente Quando ameaçado, o besouro-bombardeiro mistura substâncias armazenadas separadamente em seu organismo. A reação produz um jato quente e irritante, expelido contra o agressor. É um sofisticado sistema de defesa concentrado em um inseto de poucos centímetros. Foto: Patrick Coin wikimedia commons
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Aranha-saltadora — pequena caçadora acrobática As aranhas-saltadoras não dependem de teias para capturar a maioria de suas presas. Elas possuem excelente visão, aproximam-se cuidadosamente e dão saltos precisos para atacar. Algumas conseguem percorrer de uma vez várias vezes o comprimento do próprio corpo. Foto: Divulgação Damián Hagopián
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Ácaro — velocidade em escala minúscula O Paratarsotomus macropalpis tem apenas uma fração de milímetro, mas se desloca a uma velocidade extraordinária para seu tamanho. Em relação ao comprimento corporal percorrido por segundo, ele figura entre os animais terrestres mais velozes já estudados. Foto: Employee of US Government - Wikimédia Commons
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Camarão-pistola — uma pinça que produz uma onda de choque O camarão-pistola fecha sua pinça especializada tão depressa que lança um jato de água e forma uma bolha de cavitação. O colapso dessa bolha gera som intenso e uma onda de choque capaz de atordoar pequenas presas. É uma arma impressionante para um animal tão pequeno. Foto: Arthur Anker - wikimedia commons