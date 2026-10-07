Pequenos, mas poderosos: animais minúsculos com habilidades impressionantes

Camarão-pistola — uma pinça que produz uma onda de choque O camarão-pistola fecha sua pinça especializada tão depressa que lança um jato de água e forma uma bolha de cavitação. O colapso dessa bolha gera som intenso e uma onda de choque capaz de atordoar pequenas presas. É uma arma impressionante para um animal tão pequeno. Foto: Arthur Anker - wikimedia commons