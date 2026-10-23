ABIMAQ Inova mostra como dados geram negócios na indústria

A transformação de dados industriais em inteligência para a tomada de decisões, o aumento da eficiência operacional e a identificação de novas oportunidades de negócios estará no centro das discussões do ABIMAQ Inova 2026, que será realizado em 29 de outubro (quinta-feira), das 13h30 às 18h, no Hotel Pullman, em São Paulo (SP). Em sua 20ª edição, o evento reunirá especialistas e representantes de importantes empresas para compartilhar experiências, apresentar soluções e discutir caminhos para ampliar o valor estratégico das informações geradas por máquinas, equipamentos e processos industriais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com o avanço da digitalização e da IA, o desafio da indústria vai além da coleta de dados. Organizar, estruturar, integrar e analisar essas informações é fundamental para transformá-las em conhecimento aplicável à operação, à gestão e ao desenvolvimento de novos modelos de negócio. Nesse contexto, a qualidade, a confiabilidade e a governança dos dados assumem papel essencial para viabilizar aplicações de IA e apoiar decisões mais precisas e estratégicas.

Com o tema “O Valor dos Dados Industriais”, a programação do ABIMAQ Inova 2026 abordará diferentes etapas dessa jornada, desde a captura, a integração e a governança das informações até a análise avançada de dados, o desenvolvimento de agentes autônomos de inteligência artificial e a proteção dos ambientes industriais. Os participantes também acompanharão discussões sobre o valor econômico dos dados e as transformações que a IA vem promovendo nos processos produtivos e nos modelos de negócio.

Entre os destaques da programação estarão os painéis dedicados à governança de dados industriais, com representantes da Petrobras, da Embraer e da John Deere; à análise avançada de dados e à criação de agentes autônomos de IA, com Scania, Siemens, Beckhoff e WEG; e à cibersegurança aplicada aos dados industriais, moderado pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), com participação de representantes do CESAR, da Kunumi e da Magneti Marelli.

A programação contará ainda com palestras sobre o valor econômico dos dados, com o jornalista e escritor Pedro Doria; sobre como a inteligência artificial está redefinindo a indústria, com Arlindo Galvão, diretor do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA) da Universidade Federal de Goiás (UFG); e sobre as perspectivas para o futuro dos dados industriais, com Néstor Ayala, cofundador do NEO-UFRGS e Isabela Gaya, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).

Voltado a fabricantes de máquinas e equipamentos, integradores de sistemas, gestores e profissionais da indústria, empresas de automação e software e especialistas em tecnologia e inovação, o encontro promoverá a troca de conhecimentos entre os diferentes elos do ecossistema industrial. A iniciativa reforça a importância de conectar tecnologia, estratégia e gestão para transformar informações em resultados concretos, ampliar a competitividade e impulsionar a inovação no setor.

Realizado desde 2008, o ABIMAQ Inova chega à sua 20ª edição, consolidando sua trajetória como um dos espaços de referência para o debate sobre tecnologia e inovação na indústria brasileira de máquinas e equipamentos.

Serviço

ABIMAQ Inova 2026 – O Valor dos Dados Industriais

Data: 29 de outubro (quinta-feira)

Horário: das 13h30 às 18h

Local: Hotel Pullman

Endereço: Rua Joinville, 515, Vila Mariana, São Paulo/SP

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia