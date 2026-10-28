Marlon Ceni, fundador do Grupo CPR, leva a lógica da engenharia ao imobiliário de alto padrão

Marlon Ceni é engenheiro civil, fundador e CEO do Grupo CPR , grupo de incorporação imobiliária e engenharia com mais de 15 anos de atuação, sede em São Paulo e unidades em Curitiba e Goiânia. É o executivo à frente da Fazenda do Lago , empreendimento de alto padrão às margens do Lago Corumbá IV, em Abadiânia (GO).

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Sob o comando de Ceni, o grupo atua em desenvolvimento imobiliário, construção, manutenção e facilities, engenharia para o setor de óleo e gás, projetos para governos, consultoria tributária e estruturação de capital.

A ordem da engenharia

Ceni defende que o imobiliário de alto padrão adote a sequência da obra industrial. “A gente vem da engenharia. Em obra industrial, ninguém entrega a fachada antes da fundação, e levamos essa disciplina para o imobiliário: primeiro a infraestrutura que ninguém vê, depois o que se mostra”, afirma.

A tese orienta o projeto de maior escala do grupo. Na Fazenda do Lago, o cronograma começa pela terraplenagem, pela abertura de vias e pela drenagem e segue para as redes subterrâneas de energia, fibra e água, previstas nas 23 vias internas da primeira fase. Rede enterrada precisa ser executada antes de as casas subirem; depois, o custo a inviabiliza. A primeira fase, com 472 lotes em 32 quadras, está registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Abadiânia desde agosto, e o projeto é conduzido por uma sociedade de propósito específico própria.

“Não dá para pedir que alguém organize a vida em volta de um clube que ainda é desenho. Por isso construímos primeiro. Quem chega aqui não precisa acreditar na gente: basta olhar em volta”, diz Ceni.

Comunidade como produto

Outra marca do executivo é a defesa de que o alto padrão venda comunidade. Na Fazenda do Lago, o acesso é por aprovação, por meio de uma curadoria de membros, e a comunidade começa na compra, com eventos e atendimento de concierge. O masterplan prevê clubes como marina, piscina de ondas, golfe, haras, tênis, bem-estar e hotel, além de base da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Goiás, em projeto, posto de combustível e eletroposto.

“Incorporadora de território é operadora contínua, não é loteadora que entrega a chave e some”, afirma.

Portfólio

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Fora do cerrado, o grupo tem projetos de escala boutique: em São Paulo, townhouses na rua Rubens do Amaral, em obras, e o Parque Bandeirantes, conjunto de casas independentes na região do Morumbi; no litoral norte paulista, o apart-hotel Granada Juquehy, já entregue, e o residencial Birigui 142, em obras, ambos na praia de Juquehy, em São Sebastião. A Fazenda do Lago fica a 109 quilômetros de Brasília, em 2,8 milhões de metros quadrados de cerrado, com masterplan de 803 lotes em sete fases.